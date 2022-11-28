Rus kayakseverler Palandöken’e geliyor

Palandöken Kayak Merkezi, 2022-2023 kayak sezonuyla birlikte Rusları yeniden ağırlamaya hazırlanıyor.

Palandöken Kayak Merkezi yeni sezonu açmaya hazırlanırken, bir taraftan da acenteler aracılığıyla Rus kayakseverleri getirmek için anlaşmalar yapılıyor. Kayak sezonu boyunca haftada iki kez Rusya’dan charter seferi yapılacak.

Moskova’daki acente temsilcileri, Erzurum Palandöken Kayak Merkezini gezerek işletmelere taleplerini anlattı. Sezonu dolu dolu geçirmeye hazırlanan Palandöken Kayak Merkezinde sezon öncesi rezervasyonlar tüm hızıyla sürüyor.

Ramada By Wyndam Erzurum Genel Müdürü Murat Altuğ Kargı, "Erzurum’un kayak merkezinin Rus misafirlerle ve acentelerle çok uzun süredir ilişkileri devam etmekte. Her yıl olduğu gibi bu yıl da iç pazar misafirlerimizin yanında Polonya’dan, Rusya’dan ve diğer ülkelerden misafirleri kabul etmeyi amaçlıyoruz ve hedefliyoruz. Bu sene Rusya’nın en büyük seyahat acentesi ile hem şehir merkezinde bulunan oteller hem de Palandöken Dağı’nda bulunan oteller olarak özel bir kontrat imzaladık. 29 Aralık itibarıyla Rus misafirlerin Erzurum’a yoğun bir şekilde geleceklerini tahmin ediyoruz ve bu sezon Rus misafirler ağırlıklı olarak Palandöken’de kış mevsimini geçirmeyi hedefliyoruz. 29 Aralık itibarıyla ilk iki uçağımız Erzurum’a inecek. Daha sonra haftalık ve 5 günlük periyotlarla misafirlerimiz mart sonuna kadar Erzurum’u ziyaret etmiş olacaklar. Şu anda yoğun bir şekilde özellikle yılbaşı için rezervasyonlar başladı. Sömestr dönemi için de yoğun bir talep var hem iç pazardan hem de dış pazardan” diye konuştu.

Ayrıca, Rusya’da çalışan 45 kişilik acente grubu Erzurum’da otelleri gezdi, kayak merkezinde incelemelerde bulundu. Erzurum’daki otelleri gezen acente operatörleri kentten memnun bir şekilde ayrıldı.