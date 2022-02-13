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Roman vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

KOCAELİ (İHA) – Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren Roman derneklerinin temsilcileri Kocaeli’de bir araya geldi. Programda konuşan Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Avrupa’daki Romanların birçok sıkıntı yaşadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımıza çok müteşekkirim. Bizim önümüzü açtı" dedi.

Haberde İnsan 13.02.2022, 13:32
Roman vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

KOCAELİ (İHA) – Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren Roman derneklerinin temsilcileri Kocaeli’de bir araya geldi. Programda konuşan Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Avrupa’daki Romanların birçok sıkıntı yaşadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımıza çok müteşekkirim. Bizim önümüzü açtı" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Romanlar Konfederasyonu, 14 Mart Türkiye Romanlar Günü dolayısıyla Kocaeli’de ortak bir program düzenleyecek. Atatürk Spor Salonu’nda 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek programa Romanlar Konfederasyonu içinde yer alan ve Türkiye’nin birçok ilinde faaliyet gösteren Roman derneklerinin yönetici ve üyeleri katılacak. Kutlama programında Romanlar Konfederasyonu’na bağlı olmayan derneklerin yanı sıra, kanaat önderleri ve Roman STK’ları da yer alacak.

Program öncesi Türkiye’nin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren Roman dernekleri Kocaeli’de buluştu. Bir araya gelen dernekler, 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Türkiye Romanlar Günü hakkında görüşlerini dile getirdi. Düzenlenen tanıtım lansmanına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Meclis Üyesi Erkan Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Romanlardan Sorumlu Koordinatörü Erkan Aksoy katıldı.

"Siz ne isterseniz biz her türlü desteğe hazırız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Roman vatandaşlara önem verdiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, "14 Mart 2010 tarihinde cumhurbaşkanımızın riyasetiyle başlayan Roman açılımıyla beraber Türkiye Romanları olarak birçok kazanım elde edildi. Her il, üstüne düşen görevi yerine getirmekte ve Roman farkındalığını herkese göstermiş durumdadır. Türkiye çok büyük, renkli, ve mozaik bir ülke. Bu mozaik, farklı desenlerin olduğu bir gül bahçesi. Kocaeli ise bir Türkiye mozaiği, Türkiye örneği. Bugüne kadar Romanlarla birlikte yaşadık. Birçok güzel program yaptık. Siz ne isterseniz biz her türlü desteğe hazırız. İnsanlar sevinçleri birlikte yaşarsa sevinçleri artar. Keder de birlikte paylaşılırsa azalır. Eğer bir dert, talep ve çözümü varsa Büyükşehir her zaman yanınızda" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza çok müteşekkirim"

Romanların Avrupa’da yaşadığı sıkıntılara değinen Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, "Bize ’Neden sürekli cumhurbaşkanının bu olayını anlatıyorsunuz?’ diyenler var. Kimse kusura bakmasın ama Fransa’da Romanlar ötekileştirildi, Avrupa’da Roman kadınlar kısırlaştırıldı, Çekoslavakya’da, Polonya’da, Sırbistan’da Roman Müslümanların bulunduğu bölgelerde camileri yıktılar. Böyle bir günde biz bunları anlatmalıyız. Bu bağlamda cumhurbaşkanımıza çok müteşekkirim. Bizim önümüzü açtı. Spesifik olarak çok sıkıntımız var, bunları aşmak da bizim elimizde" ifadelerini kullandı.

14 Mart’ın anlamı Türkiye’deki Romanlar için farklı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart 2010 tarihinde, "Roman vatandaşlarım benim vatandaşımdır ve bu ülkede 10 yıllardır vatandaşlık hukukundan dahi istifade edememişlerdir. Bu tespiti de yapacağız. Eğer özür dilenmesi gereken varsa benim Roman vatandaşlarımdır ve ben onlardan bu devlet adına özür diliyorum" açıklamasını yapmıştı. Erdoğan’ın açıklamasından etkilenen Roman vatandaşlar, 8 Nisan’da kutlanan Dünya Romanlar Günü’nü 14 Mart’ta kutluyor.

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