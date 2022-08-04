Roman çiftlere toplu nikah

Adana’nın Kozan ilçesinde resmi nikahı olmayan Roman çiftler için toplu nikah töreni düzenlendi.

Kozan Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl Roman vatandaşlar ile ilgili olarak sosyal risk değerlendirme raporu hazırlandı. Rapora göre Roman vatandaşlardaki resmi evlilik oranlarının düşük olması üzerine Kozan Kaymakamlığı resmi nikahı olmayan çiftlere öncülük ederek, şartları uygun olan 6 çiftin resmi nikah işlemleri yapıldı. Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Berberler ve Kuaförler Odası ve Gaziköylü Romanlar Derneğinin destekleri ile toplu nikah merasimi gerçekleştirildi. Millet Bahçesi Kültür Merkezi’ndeki tören öncesinde Romanlar sahnede doyasıya dans etti. Nikahsız çiftler, çocukları ve aileleriyle birlikte törene katıldı.

6 çiftin nikah şahitliklerini Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bayer yaparken, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan çiftlerin nikahlarını kıydı. Kaymakam Gürçam, çiftlere ömür boyu mutluluk dileyerek, “İlçemizde el sanatları ile yaşam tarzları ile zenginliği olan Romanlarımız geçtiğimiz yıl kendi aralarında bir dernek kurdular. Yaklaşık bin civarında Roman vatandaşımız Kozan’da yaşamakta. Evlilik oranları ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, sonuçların düşük gelmesinden dolayı kaymakamlık olarak öncülük edelim istedik. Belediye başkanımız, Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, derneklerimiz desteğiyle 6 mutlu çiftin nikahlarına şahit olduk. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

Kozan Belediye Başkanı Özgan da, Roman vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Onların en mutlu gününde bizler de ev sahipliği yaptık. İlçemiz için kültürel bir zenginlik olan Roman çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

Gaziköylü Romanlar Derneği Başkanı Yılmaz Tiğrek, çiftler adına ilçe protokolüne teşekkür etti. Çiftler büyük bir sevgi ile birbirlerine bağlı olduklarını ifade ettiler. Nikah merasiminde evlilik cüzdanları gelinlere verilirken, nikah sonrası protokol üyeleri çiftlerin eğlencelerine eşlik etti, renkli görüntüler oluştu.