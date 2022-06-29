Rize’nin renkli simalarından Necati Hutoğlu hayatını kaybetti

Rize’nin renkli simalarından emekli imam Necati Hutoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede hayatını kaybetti.

Rize’de imamlıktan emekli olduktan sonra yaklaşık 20 yıldır Ramazan ayı boyunca yerel bir televizyon kanalında izleyicinin karşısına çıkan, soru cevap şeklinde dini sohbetler yapan Necati Hutoğlu (82), kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar ile gündeme gelmişti. Rize’de ve tüm Türkiye’de sevilen bir isim olan Necati Hutoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, Hutoğlu’nun 1 Temmuz Cuma günü Merkez Şeyh Camii’nde Cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Güneysi ilçesi Birlik mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.