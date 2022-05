Rizeli’nin vazgeçilmezi ’Rize Kavurması’

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Çeşmeli köyünde 48 yaşındaki kavurma ustası Ali Gür yöresel lezzetlerden biri olan Rize Kavurması yapımını titizlikle sürdürerek Türkiye’nin her noktasına ulaştırıyor.

Türkiye’nin her noktasına gönderdiği kavurmaları belirlediği ölçüde yağ ile paketleyip hem sattığını hem komşularına ikram ettiğini belirten Gür, kavurmanın yapımında yağ miktarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ali Gür, “Köy hayvanının etinin lezzeti daha güzel oluyor. Yaylalarda, ovalarda ot yiyen hayvanların et tatları daha güzel olduğu için yayla, köy hayvanı tercih ediyoruz. Ateşini ilk etapta fazla vermeyeceksin, fazla yağda kavuracaksın. Yağda her zaman iyi olur. Bazı insanlar tuzsuz tercih ediyor ama tuzsuz olduğu zaman kavurma bozulur. Eskiler bilir 1 sene kavurma kalır, her kış yapılırdı kavurma. Kalp hastasıyım, tansiyonum var diye yağsız, tuzsuz olmaz. Kavurmayla beraber su içeceksin biraz” dedi.

Yapılan kavurmanın iyi olması için 4 saat pişirilmesi gerektiğini aktaran Gür, “Kavurmanın içinde su kalmayacak. Aynı kestane balı gibi zeytinyağı gibi kendi yağını bırakacak. 4 saat pişmesi lazım pişmezse su olur pişti sanırsın o kavurma bozulur. Altına tutturmayacaksın pişerken devamlı karıştıracaksın” şeklinde konuştu.

Köylerde yapılan kavurmayla vakumlu olanlarının aynı olmadığını söyleyen Gür, “Normalde olsa yarı yarıya fire verir bu. Yarıya pişirirsem ne olur kavurma olmaz. 200 kilo hayvanın ortalaması 3 kilo tuzdur, 3 kilo tuz koyacaksın buna. Köyde yapılan kavurmayla vakumlu olanların bir olma ihtimali sıfır. Ben 30 kilo yağda pişiriyorum bunu” diye konuştu.

Kavurma yapımında arkadaşına yardım ettiğini ve kavurma yaparken güzel bir ortam olduğunu belirten köy sakinlerinden Resul Ecevit Çelen ise “Kavurma yapan arkadaşımıza yardımcı olmaktan çok memnunuz. Geliyoruz güzel bir ortam oluyor. Kışın zaten köyde fazla kişi kalmıyoruz. Hem ona yardımcı oluyoruz hem de biz bir şeyler öğreniyoruz. Et nasıl yapılır, nasıl kavurma yapılır. Et suyundan neler yapılır onları öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.