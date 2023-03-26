Rizeli öğrencilerden depremzede kardeşlerine okul çantası

Rize Hasan Sağır İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve veliler, Adıyaman’daki kardeş okula çanta ve kırtasiye malzemesi gönderdi.

Rize Merkez Hasan Sağır İmam Hatip Ortaokulu, ‘Eğitimde Tek Yürek’ projesi çerçevesinde Adıyaman Merkez Kuyulu İmam Hatip Ortaokuluyla kardeş okul oldu. Adıyaman Kuyulu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ramazan Bozkurt aracılığıyla tespit edilen ihtiyaçların ardından Okul Aile Birliği, öğretmen, öğrenci ve velileri, kardeş okuldaki 230 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi gönderdi. Rizeli öğrenciler afetten etkilenen kardeş okuldaki arkadaşları için duygularını ifade eden birer de mektup yazdı.

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, “Hasan Sağır İmam Hatip Ortaokulumuzun yaptığı güzel bir etkinlikle beraberiz. Bakanlığımızın yürüttüğü ‘Eğitimde Tek Yürek’ projesiyle Adıyaman’daki kardeş okulumuzdaki öğrencilere toplamda 230 adet çanta ve kırtasiye malzemesi bugün Rize’mizden yola çıkıyor. Bizim de Rize Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürüttüğümüz bir projemiz var. Okul Çantam Rize’den projesi çerçevesinde hayırseverlerden topladığımız kırtasiye malzemelerini yine bu kardeşlerimize göndereceğiz" dedi.

8 yaşındaki Ayşe Beren Bilgin, depremzede arkadaşları için biriktirdiği paralarla çanta aldığını ifade ederek, “Depremzede kardeşlerim için okulun birinci döneminden beri para biriktiriyorum. Ben de depremzede kardeşlerim için çanta aldım. Çantada defter, kalem, kitap, boya kalemleri var. Onları çok seviyorum. Keşke böyle bir afet yaşanmasaydı” diye konuştu.

Çantanın içerisine koyduğu mektubu okuyan Berra Nur Yazıcı, “Değerli arkadaşım seni tanımasam da seni kalbimde hissettiğimi bilmeni isterim. Uzaklarda bir kardeşin, hatta kardeşlerin olduğunu sakın unutma. Siz her zaman bizim kalbimizdesiniz. Sizi her zaman maddi ve manevi destekleyeceğiz. Zor dönemde olduğunuzun farkındayız. İnşallah bu dönemi atlatacağız. El ele vererek tek yürek olmayı başaracağız ve buna inancımız sonsuz. Hep birlikte tekrardan aynı sıralarda görüşmek üzere” dedi.