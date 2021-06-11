Rize’de okullar arası ‘Atma Türkü Yarışması’ düzenlendi

Rize Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Değerlerimizi Yaşatıyoruz’ projesi kapmasında atma türkü, tekerleme ve mani yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada Rize’deki tüm liselerden öğrencilerin eserleri yarıştı. Yarışmanın ödül töreninde ise 2015 yılında Yaşayan İnsan Hazineleri Listesi’ne eklenen atma türkü ustası Osman Efendioğlu öğrencilerle karşılıklı türkü atıştı.

Teknolojinin getirdiği yenilikler birçok kültürel zenginliklerin unutulmasına sebep olurken, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Değerlerimizi Yaşatıyoruz’ isimli bir proje başlatıldı. Projede Rize’nin unutulmaya yüz tutmuş önemli kültürel değerlerinden biri olan Atma Türkü, tekerleme ve mani için ise bir yarışma düzenlendi. Düzenlenen yarışmada ise Rize’deki liselerden bir çok öğrenci kendilerine ait atma türküler ile katıldı. Yarışmanın ardından ise Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Denizcilik ve Meslek Lisesi konferans salonunda ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen törene 2015 yılında Yaşayan İnsan Hazineleri Listesi’ne eklenen Atma Türkü Ustası Osman Efendioğlu da davet edildi. Salona gelen Efendioğlu öğrenciler ile birlikte sahneye çıkarak karşılıklı Atma Türkü atıştı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.

Ödül töreninde konuşma yapan Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, türküler ile değerlerin geleceğe taşındığının altını çizerek “Kültür bir birikimdir kültürel birikim bizim çok fazla belki yazılı roman anlamında veya kültürümüzü aktaracak anlamında çok fazla yazılı eserimiz olmayabilir ama biz türkülerimizle değerlerimizi geleceğe aktarıyoruz. Biz yaşayan insanlarımızla kültür birikimimizi gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz ve bunu da yapıyoruz” dedi.

Programın sonunda plaket alan Osman Efendioğlu, katılımcılara ve Milli Eğitim Müdürü Engin Emen’e Atma Türkü ile teşekkür etti.