Rize’de en hızlı çay içme yarışmasında ülkeler birbirleriyle yarıştı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen ve 7 ülkenin katıldığı en hızlı çay içme yarışmasında Aleyna Yıldırım birinci oldu.

Ardeşen ilçe merkezinde başlayan kortej yürüyüşünün ardından kurulan sahneye çıkan Türkiye’nin yanı sıra İran, Moldova, Kuzey Osetya, Azerbaycan, Sırbıstan ve Rusya’dan gelen halk dansları toplulukları gösterileriyle başladı. Tulum, gayda ve keman eşliğindeki yöresel kıyafetli ekiplerin dans gösterileri büyük ilgi topladı.

Yapılan etkinlikte 1 dakikada en fazla çay içenin kazanacağı yarışmada adaylar ülkelerinin bayrakları önünde yarıştı. Start verilmesi ile sıcak çayları içmeye başlayan bazı adayların ağzı yandı, bazıları da çaylarını değişik şekillerde soğutmaya çalıştı. Verilen süre dolmadan, sadece 1 dakikada 2 bardak sıcak çay içen Türkiye adına festivale katılan Aleyna Yıldırım birinci oldu. Yarışmada birinci gelen ekibe kupası takdim edildi.

En hızlı çay içme yarışmasında birinci olan Aleyna Yıldırım, "Çayı normalde demlikte içerdik. Demlikte içtiğim için rahat bir şekilde 4-5 demlik çay içiyordum. Bir anda yarışmaya katılma kararı aldım. Hocam bir anda içer misin dedi. Bende katılmak istedim. Çay çok ta sıcaktı hala boğazlarım yanıyor. Güç geldi bir anda ve içtim" dedi