banner528

banner549

banner590

banner547

Son Dakika
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat
Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor

Rize’de 91 yaşındaki Kore gazisi hayatını kaybetti

Rize’de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Yanbay son yolculuğuna uğurlandı.

Haberde İnsan 23.08.2022, 17:45
Rize’de 91 yaşındaki Kore gazisi hayatını kaybetti

Rize’de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Yanbay son yolculuğuna uğurlandı.

Rize merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı Kore gazisi Mehmet Yanbay (91), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleler sonucu hayata döndürüldü. Ardından hastanede tedavi altına alınan Yanbay, bu sabah saatlerinde yeniden kalp krizi geçirdi. Yanbay, kalp krizi ve çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayata tutunamadı. Hayatını kaybeden Kore gazisi Yanbay için merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi’nde bulunan Kurşunlu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Yanbay, aynı mahallede bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu