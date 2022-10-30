Rize’de 22 kilometrelik yayla yolu için vatandaşlar seferber oldu

Rize’nin İkizdere ilçesinde 22 kilometrelik yayla yolu için köyün hayırseverleri ve köylüler seferber oldu.

İlçeye bağlı Varda Yaylası’na çıkan yolun stabilize olması sürücülere zor anlar yaşatırken, bu durumdan rahatsız olan yayla sakinleri işe koyularak bir kampanya başlattı. Hayırseverlerin de duyarsız kalmadığı kampanya ve Rize İl Özel İdaresi’nin de desteği köye giden yol betonlanmaya başlandı. 22 kilometre uzunluğundaki Güneyce köyü ile Varda yaylası arasında bugüne kadar 7 kilometrelik mesafenin betonlanma çalışması tamamlandı.

5 köy insanının bu yolu kullandığını ve yağmurlu havalarda köy yolundan ulaşımın bir hayli zorlaştığını ifade eden Güneyce Köyü Muhtarı İsmail Hakkı Taşdelen “5 köy insanının kullandığı yaylamız yolu çok bozuktu. Yağmurlu havada araçla gitmek mümkün değil çok çamur olurdu. Sağ olsun hayırseverlerimizin el atmasıyla önemli bir çalışma başlattık. Bu yaylaya Of-Keler köyü, Ağaç seven köyü, Başköy, Şimşirli ve Güneyce Köyü insanı çıkıyor Yolunun betonlanmasını Of-Keler Köyünden hayırsever işadamı Recep Hacıfazlıoğlu taahhüt etti. Bizlerde yardımcı oluyoruz. Yaz mevsiminde yaylamızda yaklaşık 600 hane bulunuyor ve yolu bozuk olduğu için misafirlerimiz gelmek istemiyordu. İnşallah kalan kısmı da kar yağmadan tamamlamış olacağız, beton çalışmasında işi yüklenen Tayyip Akyıldız’a da aralıksız çalışması için teşekkür ediyorum” dedi.

Bölgedeki en büyük ve güzel yaylalardan olan Varda Yaylası sakinlerinden Rıfat Terzi ise “Varda Yaylasının yolunun betonlanmasının yarıdan çoğu betonlanması bitmiş durumda. Bir zenginimiz başlattığı kampanya ile yaylayı ortaklaşa kullanan Güneyce, Şimşirli, Ağaçseven, Keler, Başköy köyü olmak üzere 5 köyün zenginlerini de teşvik etti. Yolun eksik kalan, Güneyce köyüne kadar olan kısmında da gelecek yayla sezonuna kadar beton dökülerek tamamlanması için büyük bir kampanya başlatıldı. Ayrıca bu girişim sonucunda Varda Yaylasının ulaşımı kolaylaşacak ve inanıyor ve iddia ediyorum ki, Varda yaylası yakınlığı sebebiyle Rize’nin mesire yeri olarak günü birlik olarak kullanılacaktır” şeklinde konuştu.