Rize Valiliği’nden çadır seferberliği

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ağır hasarlara neden olan depremlerin ardından, başlatılan yardım kampanyaları için Rize Valiliği deprem bölgelerinde çadırlara ihtiyaç olduğunu vatandaşlara duyurdu.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerimizden gelen talep nedeniyle yaşam çadırlarına acil ihtiyaç vardır. Çadır firmalarının çadır stoğu olmaması nedeniyle elinde kullanılır durumda çadırı olan vatandaşlarımızın il merkezimizde yardım toplama merkezlerine, ilçelerimizde ise kaymakamlıklarımıza teslim etmeleri önemle rica olunur" denildi.