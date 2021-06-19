banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?

Rize işi nizami park

Rize’de bir vatandaş köy merkezinde jipini park edecek yer bulmakta güçlük çekince ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir çözüm buldu.

Haberde İnsan 19.06.2021, 11:18
Rize işi nizami park

Rize’de bir vatandaş köy merkezinde jipini park edecek yer bulmakta güçlük çekince ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir çözüm buldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf Rize usulü park sorunu çözümünü gözler önüne serdi. Rize’de bir köy merkezinde çekilen fotoğrafta dere kenarında aracını park edecek yer bulamayan Rizeli sürücü, çözümü aracını iki minibüsün arasına arka arkaya girerek park etmekte buldu. Ancak bu sırada arka sol tekerleği dere yatağına doğru boşa düşen aracını tehlikeye rağmen park eden sürücü tehlikeye aldırış etmeden aracını park etmeyi başardı. Park halindeki aracın tek tekerleğinin tehlikeli bir şekilde boşta olduğunu görenler ise o anı cep telefonu ile fotoğraflamayı ihmal etmedi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı bulutlu
banner493