Rize-Artvin Havalimanı şantiyesindeki prefabrik yapılar sökülerek deprem bölgelerine gönderilecek

Rize-Artvin Havalimanında şantiyesinde kullanılan prefabrik yapılar sökülerek deprem bölgesine gönderilecek.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada Rize-Artvin Havalimanı yapımı sırasında havalimanı içerisinde kullanılan şantiye binaları sökülerek deprem bölgelerine gönderileceği bildirildi. Rize-Artvin Havalimanında hazırda bulunan 10 Adet prefabrike bina 4 bin 6 metrekare, 240 odalı içinde tuvalet ve banyo bulunan binaların sökülmesine başlandı. Havalimanında bulunan binaların sökülmesinin ardından araçlar ile Adıyaman’da çadır kentte kurulacaklar.