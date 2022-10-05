Rize AFAD’a 137 yeni genç personel alındı

Rize Afet ve Acil Durum Yönetim başkanlığı (AFAD) 137 yeni genç personel alımı yaptı.

AFAD müdürlüğüne yeni atanan 137 yeni gencin 31‘i kadın 116’sı ise erkeken oluşuyor. Yeni alınan personeller, Kentsel Arama Kurtarma, Dağcılık, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve Lojistik ve Haberleşme alanlarında Trabzon ve Artvin illerinde de hizmet verecekler. Yeni gelen genç personeli ziyaret eden Rize Valisi Kemal Çeber, Rize’ye hoşgeldin diyerek yeni işlerinde başarılar diledi.

AFAD binasında yapılan toplantıda konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, "Türkiye’nin en çok afet yaşayan ili Rize’de afetlere her yönüyle hazırlanmaya gayret ediyoruz. AFAD müd ürlük binamız Türkiye’de çok nitelikli AFAD binalarından birisi. Afet öncesi hazırlıklar odaklı olmak üzere afetin her boyutuna, her aşamasına eksiksiz olarak hazırlanmaya gayret ediyoruz ve buna mecbur olduğumuzu da biliyoruz. Fiziksel eksiksizliği olan böyle bir binada personel anlamında da bizim açıklarımızı kapatmamız gerekiyordu. Burada görmüş olduğunuz kıymetli mesai arkadaşlarım hepsi özenle bu mesleğe seçilmiş. Hepsi gelecekte bu bölgeye bu ile bu ülkeye ve belki de dünyanın dört bir yanına afetlerle ilgili konularda hizmet edecek olan kıymetli arkadaşlarım birkaç hafta önce aramıza katıldı. 137 arkadaşımız Rize’de AFAD Müdürlüğü içerisinde görevine başladı. Arkadaşlarımız zaten belli hazırlıklarla geldiler özenle seçildiler ama çok önemli bir eğitim dönemi geçirecekler. Bu eğitimin sonunda bölge olarak Trabzon ve Artvin’in de sorumluluğunu üstlenmiş olarak Rize’de hizmet edecekler. Bu arkadaşlarınızın her biri özellikle belli afetlerde profesyonelleşecekler. Yani kimisi çığ anlamında kimisi KBRN yani kimyasal biyolojik radyoaktif nükleer afetler konusunda kimisi sel, heyelan, kaya düşmesi gibi afetlerde çok daha iyi yetişmiş olacak yani hepsinden anlayacak ama aynı tıptaki uzmanlıklar gibi bazı afet dallarında daha da uzmanlaşmış olacaklar” şeklinde konuştu.

Konuşmalarına devam eden Vali Çeber afet öncesi yapılan tedbir faaliyetlerinin yaşanılacak büyük afetlerden korduğunu söyleyerek, “Bugün itibarıyla afet il müdürlüğümüzde 183 personelimiz oldu yüzde 98 doluluğa ulaşmış olduk. 137 tane arkadaşımız aramıza yeni katıldı. Arkadaşlarımız eğitimlerini tamamladıktan sonra planlama 20’şer kişilik dörder ekip olarak 7-24 hizmet verecek bir konsept olarak düşünülüyor. AFAD İl Müdürlüğü’müzde bu fiziki binamız ve arkadaşlarımızla beraber gerekli donanımımız ve araçlarımız da var ama araçlarımızla ilgili sürekli takviyeleri yapılıyor. Yani neye ihtiyaç duyarsak neyi bünyemizde görmek istiyorsak onlar değerlendirildikten sonra bizlere gönderiliyor. Biz elhamdülillah bu yıl afet yaşamadık. Ben 4 yıldır Rize’deyim ve her yıl büyük afet yaşadık ama her birinden can kayıplarımıza rağmen şunu gördük. Rize’ye yağan yağmur Rize’nin uğraştığı su bazlı afetler bu hazırlıklarını, bu donanımlarını yapmamış başka illerde olsaydı çok büyük felaketleri konuşuyor oluruz. Devletimizin afet öncesi tedbir faaliyetleri bizleri çok büyük afetlerden aslında koruyor. Bu anlamda geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(HFD-