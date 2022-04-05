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Resme adanmış bir hayat

Kocaeli’de yaşayan 77 yaşındaki Halis Yıldız, ilkokul yıllarında hobi olarak başladığı ressamlığı 54 yıldır profesyonel şekilde sürdürüyor.

Haberde İnsan 05.04.2022, 09:56
Resme adanmış bir hayat

Kocaeli’de yaşayan 77 yaşındaki Halis Yıldız, ilkokul yıllarında hobi olarak başladığı ressamlığı 54 yıldır profesyonel şekilde sürdürüyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Halis Yıldız, 54 yıldır ressamlık yapıyor. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Yıldız, resim yapmaya ilkokul yıllarında merak saldı. Eğitim ve çalışma hayatı boyunca resim yapmaya devam eden Yıldız, uzun yıllar asıl mesleği olan tabela reklamcılığını da sürdürdü. Yıldız, emekli olduktan sonra hobisi olarak yaptığı ressamlığı mesleği haline dönüştürdü. Resim yapmayı kendi imkan ve çabasıyla öğrenen Yıldız, Çekoslovakya, Viyana ve Avusturya’da toplam 3 sene yaşayarak resim alanında çeşitli çalışmalarda bulundu. Şimdilerde Yıldız, kendisi gibi ressam olan eşiyle birlikte İzmit’te bir resim sergisi açarak resmi İzmit halkına benimsetmek istiyor.

"Emekli olduktan sonrada tamamen resme yöneldim"

Emekli olduktan tamamen ressamlığa yöneldiğini söyleyen Halis Yıldız, "Adana’da başladığım reklam ve tabelacılığı 1968 yılında askerliğimi tamamladıktan sonra İzmit’te devam ettirdim. İzmit’te çalıştıktan sonra İstanbul’a gittim. İstanbul’da da yine reklamcılık üzerine çalıştım. 20 yıl İstanbul’da çalıştıktan sonra İzmit’e geri döndüm. Emekli olduktan sonrada tamamen resme yöneldim. Ailemin resimle hiç ilgisi yoktu. Babam ben 5 yaşındayken annem ise ben 10 yaşındayken vefat etti" diye konuştu.

"İlkokul yıllarında resim yapmaya başladım"

Resim yapmayı kendi imkanlarıyla öğrendiğini ifade eden Halis Yıldız, "İlkokul yıllarında resim yapmaya başladım. Ortaokul ve lisede resim yapmaya devam ettim. Resim yapabilmeye dair bir eğitim almadım, kendi imkan ve çabamla öğrendim. Resim, özellikle klasik resim çok değişik bir şey, tamamen hatlara dayalı gerçeğe dayalı olduğu için. Mesela çizdiğiniz bir suretin gözünün birini hafif bir milim bile farklı olsa bakan insan tarafından fark edilir" dedi.

"200 tane resmim var"

Gittiği yerlerde kahvelerde oturmak yerine resim yaptığını ifade eden Yıldız, 200 tane resmi olduğunun altını çizdi. Yıldız, "Resim yaparken kendinizde değilsinizdir ama bir şey yapmak için uğraşırsınız. Yapılan bir resim veya doğadan etkilenerek kendi içinizde olanı ortaya çıkarırsınız. 200 tane resmim var. Üzerinde çok iyi çalışılmış resimlerim var. Gittiğim yerlerde kahvede oturmak yerine kendimi bu işe verdim. İzmit’te resim sanatını kökleştirmeye çalışıyorum. Burada güzel sanatlar okulu var ve çoğunun atölyesi yok. Uğraşıp kendilerini geliştirmeye devam edebilecekleri bir yer ayarlamaya çalışıyorum. Eşim güzel sanatlar mezunu onunla birlikte ders vererek bir şeyler katmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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