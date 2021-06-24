Renkli kent Ankara’da “Kent Gezileri” başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeniden normalleşme süreci ile birlikte kurulan mutluluk sahneleri ve yapılan spor etkinlikleriyle renklenen Başkent sokaklarında şimdi de kent gezilerine başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde ara verilen kültür, sanat ve turizm etkinliklerine normalleşme sürecinin başlaması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden başladı. Kurulan mutluluk sahneleri ve spor etkinlikleri ile renklenen Başkent’te bu kez turistik amaçlı “kent gezileri” yeniden başladı. Gezilerin ilki Nallıhan ilçesiyle başlarken; Bala, Kalecik, Kahramankazan, Beypazarı, Polatlı, Çubuk, Ayaş, Çamlıdere, Şereflikoçhisar ve Kızılcahamam ilçeleriyle devam etti. Bugüne kadar 540 kişinin katıldığı turistik kent gezileri için Başkent 153 üzerinden başvuru yapılıyor.

Başkenti keşfet, yerel ekonomiye can ver

Ankara’nın tanıtımına katkı sağlamak ve yerel esnafa destek olmak amacıyla düzenlenen ücretsiz turistik kent gezilerinin başladığını Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. “Adım Adım Ankara” sloganıyla Başkentlileri kent gezilerine katılmaya davet eden Yavaş, “Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kültür sanat etkinliklerimiz ve mesleki eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün itibarıyla Ankara’mızın dört bir yanını ücretsiz ilçe gezilerimizle keşfe çıkarken esnafımızın da yüzünü güldüreceğiz” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından ilk etapta Başkent’in 15 ilçesine haftalık olarak rehberler eşliğinde otobüslerle yapılan ücretsiz gezi programı, pandemi kurallarına uygun olarak düzenleniyor. Kent gezilerinde yöresel halk pazarlarından alışveriş yaparak yerel esnafa destek olan vatandaşlar, tarihi yerleri de gezip kent turizminin de canlanmasına katkı sağlıyor. 16 Haziran’dan bugüne kadar 540 kişinin katıldığı kent gezilerine Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.