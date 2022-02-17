Rektör Çufalı, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u ziyaret etti

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u makamında ziyaret etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversitenin fiziki altyapısı, teknolojik imkânları, bilimsel ve akademik anlamda ulusal ve uluslararası başarıları, bölgesel kalkınmadaki rolü, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak projeleri ve yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin Türkiye’nin ve dünyanın saygın Yükseköğretim Kurumlarından biri olma adına attığı adımları ve hedeflerini paylaştı. Rektör Prof. Dr. Çufalı, TBMM Başkanı Şentop’u üniversiteye ve Zonguldak’a davet ederek, konukseverliği, destekleri ve yakın ilgilerinden ötürü şükranlarını sundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin başarılarını yakından takip ettikleri ifade etti. Türkiye’nin ilk cep uydusunu uzaya gönderen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini ülkemize yaşattığı gururdan dolayı tebrik eden Başkan Şentop, Grizu-263 Uzay Takımına başarılarının devamını diledi.

Ziyaret, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’nın TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a Bülent Ecevit Üniversitesi yayınlarını takdimi ile sona erdi.