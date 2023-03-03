Raziye Teyze 12 senedir her sabah mezarları temizliyor

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan Raziye Atik (70), 12 senedir her gün mahalle kabristanına giderek mezarların üzerlerini temizliyor ve yazın düzenli olarak topraklarını suluyor. Mezardaki arkadaşlarını da unutmayan Raziye Teyze, “Yazın komşular bana ‘Yaylaya git burada sıcakta kalma’ diyorlar. Yaylaya gitmek istemem çünkü benim burada arkadaşlarım susuz kalıyor. Temizlemeden döndüğüm mezarı, sabaha kadar rüyamda temizliyorum” dedi.

Aksu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Raziye Atik, her sabah Güzelyurt Mahallesi’ndeki kabristana gidiyor. Buradaki mezarların kurumuş otlarını temizleyen Raziye Teyze, yaz aylarında da toprakları suluyor. Eşi ve akrabalarının da bulunduğu mezarları tek tek elden geçiren Raziye Teyze, tüm mezarların bakımını tek başına üstleniyor.

Kabristana her gün temizlik yapmak için geldiğini belirten Raziye Atik, “12 senedir kabirlerin içini temizliyorum. Deprem olduğunda üzüntüden sık gelemedim. Ülkemizin başı sağ olsun. O zaman göçebe yaşam varken kuruldu bu kabristan. Burada her milletten insan var. Ayrımadan, sahipsiz kabirleri de temizliyorum. Göçebe yaşam sürerken vefat edenleri burada bırakmış gitmişler. Yazın komşular bana ‘Yaylaya git burada sıcakta kalma’ diyorlar. Yaylaya gitmek istemem çünkü benim burada arkadaşlarım susuz kalıyor. Onların topraklarını sulamazsam kuruyor. Onun için ben yaylaya falan gidemem benim yaylam burası” dedi.

‘Sabahın erken saatlerinde geliyorum’

Mezarlığa sabah 07.00’da gelmek zorunda olduğunu ifade eden Atik, “Erken gelmesem su az oluyor burada. Erken gelince su bol oluyor. İnsanlar uyanana kadar 50- 60 mezar suluyorum. Buraya geldiğim için ‘Korkmuyor musun?’ diyorlar. ‘Mezarda yatandan neden korkayım!’ diyorum. Beni korkutmaya çalışıyorlar. Bana bir şey olmaz Allah korur beni. Burada huzur buluyorum. Saat 09-10’a kadar duruyorum. Eve gidip kahvaltımı yapıyorum, biraz dinleniyorum ama aklım yine mezarlıkta oluyor. Gelebilirsem ikindi vaktine doğru bir daha geliyorum. Günde iki üç sefer geldiğim zaman oluyor” diye belirtti.

‘Temizlemeden döndüğüm mezarı, sabaha kadar rüyamda temizliyorum’

Atik, kabirlerden birisini temizlemeyince rüyasına girdiğini aktararak şunları söyledi:

“Kabirleri temizlerken birini temizleyip diğerini temizlemeden eve döndüğüm zaman, gece rüyamda sabaha kadar temizlemediğim kabirle uğraşıyorum. Ertesi sabah erkenden geliyorum, temizlemediğim kabirlere koşuyorum. Birini temizleyip diğerini yapmadım mı kabirde yatanlar sanki ‘Benim üzerimi temizlemedi’ diyecekler diye içime sinmiyor. Kabristana gelenler ‘Hiç üşenmiyor musun her gün buradasın? Diyorlar. Ne yapayım başka işim yok benim. ‘Benim işim burası’ diyorum. Hocalara danışıyorum en iyisini sen yapıyorsun diyorlar.”

‘Bir anne ‘Kızıma iyi bak’ dedi’

Yaşadıklarından bahseden Atik, “Buraya gelirken kadının biri gördü beni, ‘Ben Umre’ye gidip geleceğim. Benim kızıma da iyi bak’ dedi. Mezar sahipleri çok dua ediyorlar bana. Başka şehirlerde yaşayanlar bayramdan bayrama geliyorlar, bana teşekkür ediyorlar. Bizim mezarlara da bak diyorlar. Hiç birini ayırmadan hepsine bakarım. 12 senedir her gün geliyorum. Yazın sulamak için daha sık geliyorum. Çam pürlerini biriktirdim atacak birini bulamıyorum. Onlar ortadan kalkınca tertemiz olacak burası” diye konuştu.

"Sana bir arkadaş daha geldi’ diyorlar"

Kabristanda kendi yakınlarının da olduğunu belirten Atik, “Benim; annem, babam, kayınvalidem, kayınpederim, ebelerim, kocam burada yatıyor. İçimden geldi burayı temizlemek. Senede 3-4 tane yeni kabirler oluşuyor. Mahalleli bana yeni mezar gelince ‘Sana bir arkadaş daha geldi.’ Diyorlar. ‘Gelsin varsın temizlerim.’ diyorum. Benim için bütün mezarlar aynı. Çocuk mezarları var, yeni doğmuş adı konmamış mezarlar var burada” şeklinde konuştu.

‘Yazın yaylaya gidemem, arkadaşlarım susuz kalır’

Mezarda yatan arkadaşlarının da olduğunu sözlerine ekleyen Atik, “Yazın komşular bana ‘Yaylaya git burada sıcakta kalma’ diyorlar. Yaylaya gitmek istemem çünkü benim burada arkadaşlarım susuz kalıyor. Onu sulamazsam bir gün suyu geçse kuruyor. Onun için ben yaylaya falan gidemem benim yaylam burası. Belediye bana bir süpürge versin istiyorum. Süpürge lazım bana. Tırmığı kendim ayarladım ama süpürgem dayanmıyor” dedi.