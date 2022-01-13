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Rauf Denktaş Kimdir?

Kıbrıs'taki Türklüğün ve Türk topraklarının korunmasında önemli bir rol üstlenen Rauf Raif Denktaş, bugün onuncu ölüm yıl dönümü vesilesiyle anılıyor. Rauf Denktaş kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne zaman öldü sorusu da onunla ilgili merak edilenlerin başında geliyor. Siyasi kimliği dolayısıyla hayatı mücadelelerle geçen, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı zulmü duyurarak milletin kurtuluşuna öncülük eden isim, aynı zamanda yazar ve fotoğrafçı kimliğiyle de öne çıkmaktadır. EOKA adlı terör örgütü karşısında halkı örgütleyerek verdiği mücadele akıllara kazınmıştır. İşte KKTC'nin kurucusu Rauf Denktaş hayatı, biyografisi ve sözleri.

Haberde İnsan 13.01.2022, 10:21
Rauf Denktaş Kimdir?

RAUF DENKTAŞ KİMDİR?

Rauf Denktaş, Kıbrıs'ın Baf bölgesinde 27 Ocak 1924'te dünyaya geldi.

İlkokul eğitimi için 1930'da İstanbul'a gönderilen ve daha sonra Kıbrıs'a dönen Rauf Denktaş, 1941'de Lefkoşa İngiliz Okulundan mezun oldu.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Halkın Sesi gazetesinde yazılar yazmaya başlayan Denktaş, bir süre Gazimağusa'da tercümanlık, mahkemelerde memurluk ve İngiliz Okulunda öğretmenlik yaptı.

Hukuk eğitimi için 1944'te Lincoln's Inn'de okumak üzere İngiltere'ye giden Denktaş, 1947'de Ada'ya döndü ve avukatlığa başladı. Sonrasında savcı olan Denktaş, 1956'da başsavcılığa kadar yükseldi.

RAUF DENKTAŞ… | TARİH TÜRKLERDE BAŞLAR...

MÜCADELE YILLARI

Rauf Denktaş, 27 Kasım 1948'de Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk mitinginde Dr. Küçük ile konuşmalar yaptı. Türk toplumunun iki önemli ismi Faiz Kaymak ve Fazıl Küçük arasında ara bulucu rolünü üstlenen Denktaş, toplumun menfaatlerinin takipçisi oldu.

Aydın Denktaş'la 1949'da evlenen Denktaş, 1955'te Ada'yı Yunanistan'a bağlama ideali olan Enosis'le mücadelede ve EOKA terör örgütü karşısında Kıbrıs Türklerinin direnişine yön verdi.

Rauf Denktaş, 1 Ağustos 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurarak Rumların Türk köylerine saldırılarını protesto etti.

Zürih-Londra Antlaşmaları öncesinde Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş, Ankara'ya Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile görüşmeye gitti ve görüşmede Denktaş Ada'ya Türk askeri gönderilmesi teklifini dile getirdi.

Denktaş, 1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları ile 1960 Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın hazırlanmasına çaba harcadı ve aynı yıl Türk Cemaat Meclisi ile İcra Komitesi Başkanlığına seçildi. 16 Ağustos 1960'ta 650 kişilik Türk alayı Magosa Limanı'na ayak bastı. 1963 olaylarından sonra Denktaş temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Temaslarını tamamlayan Denktaş, sandalla Kıbrıs'a geçti ve Türk direnişini örgütlemeye başladı.

1964 Londra Konferansı'ndan sonra Makarios tarafından istenmeyen adam ilan edilen Denktaş, 1967'de Ada'ya gizlice girerken tutuklandı. Yoğun girişimler sonucu Türkiye'ye geri verilen Denktaş, 1968'de Ada'ya giriş yasağı kaldırılınca Kıbrıs'a döndü.

SİYASET DÖNEMİ

Kıbrıs meselesinin çözümü için 1968'de Glafkos Klerides ile ilk kez Beyrut'ta müzakerelere başlayan Denktaş, eski Rum liderler Spiros Kiprianu, Yorgos Vasiliu, Glafkos Klerides ve Tasos Papadopulos ile yıllarca müzakere etti.

1970 seçimlerinde Türk Cemaat Meclisi Başkanlığına getirilen Rauf Denktaş'ın yoğun siyasi hayatı böylece başladı. 1973 yılına kadar Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavini ve Kıbrıs Türk Yönetim Başkanı olarak görev yapan Denktaş, 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilan edilmesinin ardından devlet ve meclis başkanlığı görevlerini üstlendi.

Denktaş, anayasanın gerekleri doğrultusunda 1976 seçimlerinde devlet başkanlığına getirildi ve 1981 seçimlerinde ikinci kez iktidar oldu. 15 Kasım 1983'te KKTC'nin ilan edilmesinin ardından kurucu cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Denktaş, 1990, 1995 ve 2000'de yapılan seçimlerde de cumhurbaşkanı seçildi.

2004'te dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs sorununun çözümü için hazırladığı Annan Planı'na karşı çıktı. Referandumda plan Kıbrıslı Türkler tarafından kabul edilse de Kıbrıslı Rumların reddetmesi üzerine hayata geçmedi. 17 Nisan 2005'te yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmayan Denktaş, 24 Nisan'da görevi Mehmet Ali Talat'a devretti.

RAUF DENKTAŞ KAÇ YAŞINDA VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

8 Ocak gecesi organ yetmezliği teşhisi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rauf Denktaş, tedavi gördüğü hastanede 13 Ocak 2012 tarihinde 88 yaşında öldü. Vefatının ardından Türkiye ve KKTC'de ulusal yas ilan edildi. 17 Ocak 2012 günü, yapılan devlet töreniyle Lefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı'nda defnedildi.

RAUF DENKTAŞ SÖZLERİ

  • "Başaramayacağım" korkusu içinizde yer etmesin; "Başaracağım" diyen başarır.
  • Başarmak için cesur ve atılgan olunuz. Çekingen ve ürkek olmayınız, cesur olan kazanır, inançlı olan başarır.
  • Hayalinizi geniş tutunuz.
  • Biz, millî ve manevî değerlerimizi korursak, değerler de bizi koruyacaktır.
  • Kendinizi mutsuz saydığınız an elinize bir kâğıt alınız ve Allaha şükretmenizi gerektirecek mutluluklarınızı sıralayınız.
  • Listenize bir bakınız ve derhal neşeleniniz. Allah´a şükür mutluluğun anahtarıdır.
  • Sayılı günler çabuk geçer, her gününüzü değerlendiriniz.
  • Başarı ve mutluluğun temelinde imanlı ve inançlı olmak vardır.
  • Pusulasız gemi karaya oturacaktır. İnsanın pusulası ilimdir, dindir, imandır. Dinsiz ve imansız kişi, pusulasız kişiye benzer, karaya oturacak, başını taşlara çarpacaktır.
  • Saadetin yatağı ve kaynağı kendi kalbimiz, temeli fazilet ve ahlaktır.

RAUF DENKTAŞ ESERLERİ

  • Saadet Sırları (1941)
  • Ateşsiz Cehennem (1944)
  • Criminal Cases (1953)
  • 12'ye 5 Kala (1965)
  • Akritas Planı (1972)
  • A Short Discourse of Cyprus (1972)
  • The Cyprus Problem (1973)
  • Cyprus Triangle (1981)
  • Gençlerle Başbaşa (1981)
  • Kur'ân'dan İlhamlar (1986)
  • Gençlere Öğütler (1988)
  • İmtihan Dünyası
  • Yarınlar İçin
  • Kıbrıs Girit Olmasın
  • A Handbook of Criminal Cases, 1955
  • Cyprus Problem in a Nutshell, 1983
  • Kadın ve Dünya - Woman and The World, 1985
  • UN Speeches on Cyprus, 1986
  • Seçenekler ve Kıbrıs Türkleri - The Options and The Turkish Cypriots, 1986
  • Cyprus, An Indictment and Defence, 1987
  • The Cyprus Problem 23rd Year, 1987
  • My Vision for Cyprus, 1988
  • Atatürk, Din ve Laiklik - Atatürk, Religion and Laïcité, 1989
  • Kıbrıs'ta Bitmeyen Kavga - The Unending Fight in Cyprus, 1991
  • Kıbrıs Davamız - Our Cyprus Issue, 1991
  • İlk Altı Ay - The First Six Months, 1991
  • What is the Cyprus Problem, 1991
  • A Challenge on Cyprus, 1990-91
  • Denktaş As A Photographer, Images From Northern Cyprus, 1991
  • The Cyprus Problem and the Remedy, 1992, Nicosia (Lefkoşa)
  • From My Album, 1992
  • O Günler - Those days, 1993, Nicosia
  • Images From Northern Cyprus, 1993
  • Vizyon - The Vision, 1994, Nicosia
  • Kapılar - Doors, 1995, Nicosia
  • Observations on the Cyprus Dispute, 1996
  • Kıbrıs Meselesinde Son Durum - The Latest Situation in Cyprus Issue, 1996, Nicosia
  • Rum Yunan İkilisi: İstenmeyen Cumhuriyetten Nereye? - Cypriot Greek Duo: Where to from the Unwanted Republic, 1996, Nicosia
  • Karkot Deresi - Karkot Creek, 1996
  • Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, I. cilt (1964) - Memoirs of Rauf Denktaş, 1964-74, volume I (1964), 1996
  • Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, II. cilt (1965), 1997
  • Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, III. cilt (1966), 1997
  • Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, IV. cilt (1967), 1997
  • Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, V. cilt (1968), 1997
  • Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, VI. cilt (1969), 1997
  • Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, VII. cilt (1970), 1997
  • Kalbimin Sesi - The voice of my heart, 1997
  • In Search of Justice, 1997
  • Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, VIII. cilt (1971-72), 1998
  • Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, IX. cilt (1973-74), 1999
  • Hatıralar, Toplayış, X. cilt - Memoirs, Conclusion, vol X, 2000
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