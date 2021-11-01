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Rapunzel Pelin’in saçları boyunu aştı

İzmir’de yaşayan 14 yaşındaki Pelin Özdemir, doğduğundan bu yana hiç kestirmediği 1 metre 52 santimetrelik saçlarıyla 2019 yılında Dünya Çocuk Rekorları Kitabı’na girmişti. Saçlarını uzatmaya devam eden 1.62 boyundaki Pelin’in saç uzunluğu 1 metre 65 santime, ağırlığı ise yaklaşık 800 grama ulaştı.

Haberde İnsan 01.11.2021, 11:09
Rapunzel Pelin’in saçları boyunu aştı

İzmir’de yaşayan 14 yaşındaki Pelin Özdemir, doğduğundan bu yana hiç kestirmediği 1 metre 52 santimetrelik saçlarıyla 2019 yılında Dünya Çocuk Rekorları Kitabı’na girmişti. Saçlarını uzatmaya devam eden 1.62 boyundaki Pelin’in saç uzunluğu 1 metre 65 santime, ağırlığı ise yaklaşık 800 grama ulaştı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Pelin Özdemir, masal kahramanı Rapunzel’e benzeyen saçlarıyla dikkat çekiyor. 2019 yılında 1 metre 52 santimetrelik saç uzunluğu sebebiyle Dünya Çocuk Rekorları Kitabı’na giren Rapunzel Pelin, geçen 2 yıllık sürede saçlarını uzatmaya devam etti. Saç uzunluğunun 1 metre 65 santim, ağırlığının ise yaklaşık 800 grama ulaştığını ifade eden Pelin Özdemir, 1.62 olan boyundan uzun saçlarını çok sevdiğini ve bir süre daha kestirmeyi düşünmediğini dile getirdi.

Boyundan uzun saçı var

Saçlarının, boyundan uzun olduğunu söyleyen Pelin Özdemir, ”Saçlarımın uzunluğu 1 metre 65 santim. Benim boyum 1 metre 62 santim. Saçlarım, boyumdan uzun durumda. Saçımı toplamadığım zaman yere değiyor. Bu yüzden günlük hayatta saçımı çok fazla açmıyorum. Genelde at kuyruğu ya da örgü modelini kullanıyorum” dedi.

“Saçlarımı kestirince postiş olarak kullanmak için saklayacağım”

Kendisini gören insanların saçlarına ilgi gösterdiğini söyleyen Özdemir, “Beni Rapunzel Pelin olarak biliyorlar. Saçlarımı nasıl uzattığımı soruyorlar. Ben saçlarımı doğduğumdan beri kestirmiyorum. Saçlarımın uçlarına bazen bakım yağı uyguluyorum. Katkı maddesi az olan şampuanları kullanmaya çalışıyorum. Saçlarımı şimdilik kestirmeyi düşünmüyorum. İleride kestirirsem de saçımı küt modelinde kestirip kesilen saçlarımı da ileride kullanabilmek için postiş olarak saklamayı düşünüyorum” diye konuştu.

“Saçlarımı bu şekilde seviyorum”

Uzun saç kullanımının zahmetli olduğunu belirten Özdemir, “Saçlarım genelde ceketime, çantama, fermuarlara takılabiliyor ama saçım toplu olduğu sürece çok fazla zorluk yaşamıyorum. İnsanlar saçlarımı neden kestirmediğimi merak ediyor ama ben saçlarımı bu şekilde seviyorum” ifadelerini kullandı. Özdemir; tiyatro, müzik ve halk oyunları ile ilgilendiğini söyleyerek, “İleride de sanatı bırakmak istemiyorum. Tabii ki akademik kariyer de yapacağım ama sanata olan ilgim de sürecek” sözlerine yer verdi.

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