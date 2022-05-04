Ramazan Bayramı’nda ‘Lunapark Çocukların Dünyası’na yoğun ilgi

Keçiören Belediyesi’nin çocuklar için hizmete sunduğu “Lunapark Çocukların Dünyası” Ramazan Bayramı’nda yoğun ilgi gördü.

Ankara’da Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Fatih Caddesi üzerine inşa edilen ve bayram boyunca ücretsiz hizmet veren ‘Lunapark Çocukların Dünyası’ yoğun ilgi görüyor. 4-8 yaş grubuna hitap eden lunaparkta çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor.

Lunaparkın bayram hediyesi olarak bayram boyunca ücretsiz hizmet vereceğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Rengârenk oyuncakların yer aldığı Lunaparkımızda; su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren yer alıyor. Çocuklarımız Keçiören dışına çıkmadan burada gönüllerince eğleniyor. Onların yüzündeki tebessüm de bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.