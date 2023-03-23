Ramazan ayının ilk gününde Mevlana Müzesini ziyaret ettiler

Ramazan ayının ilk gününde pek çok yerli ve yabancı turist Mevlana Müzesini ziyaret etti.

Mevlana Müzesinde Ramazan ayının ilk gününde ziyaretçi trafiği hız kesmedi. Yerli ve yabancı pek çok ziyaretçi müzeyi gezdi, Mevlana Hazretlerinin sandukası başında dua etti.

Adıyaman’dan gelen ve Konya’da kalan depremzede Abdurrahman Önder, Ramazan ayının ilk gününde Mevlana Hazretlerinin türbesini ziyaret ettiğini belirterek, "Bugün Ramazan ayını ilk günü. Mevlana Hazretlerini ziyaret etmeyi Cenabı Allah nasip etti çok şükür. Buraya geldim huzur buldum. Her zaman gelmeyi Rabbim nasip etsin inşallah. Gelmeyenlere, gelmek isteyenlere Cenabı Allah herkese nasip etsin. Çok güzel bir yer, çok huzur verici bir yer. Bütün sıkıntıyı gideren bir yer” şeklinde konuştu.

Mehmet Türkmen, hem buruk hem de sevinçli bir gün olduğunu ifade ederek, “Gerçekten bugün hem buruk hem de sevinçli bir gün. Depremden dolayı üzüntü yaşıyoruz ancak bir tarafta da Ramazan. Tekrar Ramazan ayına kavuşmanın Ramazan’ı geçirmenin mutluluğu içerisindeyim. Ben evime normalde uzak olmasına rağmen bugün Ramazan-ı Şeriften dolayı Mevlana Hazretlerini ziyaret etmek istedim” şeklinde konuştu.