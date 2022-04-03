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Ramazan ayında rekor seviyede nakit desteği

Gastronomi şehri Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde “Ramazan ayında paylaşmak güzeldir” sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere rekor seviyede destek veriliyor. Toplamda 40 bin aileye 2’şer bin TL’lik destek ile toplam 80 milyon TL’yi bulacak nakit yardımları, ailelerin banka hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Haberde İnsan 03.04.2022, 14:45
Ramazan ayında rekor seviyede nakit desteği

Gastronomi şehri Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde “Ramazan ayında paylaşmak güzeldir” sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere rekor seviyede destek veriliyor. Toplamda 40 bin aileye 2’şer bin TL’lik destek ile toplam 80 milyon TL’yi bulacak nakit yardımları, ailelerin banka hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Pandemi döneminde işyerleri kapanan esnafa ve korona virüsünden dolayı eşlerini kaybedenlere, sosyal marketten faydalanan ailelere destek sağlanan Şahinbey ilçesinde “Ramazan ayında paylaşmak güzeldir” sloganıyla yeni bir nakit desteği sunan kampanya başlatıldı. Yardım kampanyası ile SYDV tarafından belirlenen ve Şahinbey Belediyesi Sosyal Marketi’nden faydalanan vatandaşlara toplam 80 milyon TL tutarında para yardımı yapılacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından belirlenen 40 bin aileye yatırılacak 2 bin TL’nin ise Şahinbey Belediyesi tarafından hesaplara yatırılmaya başlandığı belirtildi.

Ramazan ayı nedeniyle dar gelirli vatandaşlara sunulan 2 bin TL’lik destekler ile aileler istediği gıda, giyim ihtiyaçlarını karşılayabildiği gibi herhangi borç ya da ödemesini yapabilecek. Şahinbey Belediyesi aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelere aşevlerinde pişirilen sıcak yemek dağıtımını da sürdürerek, günlük 10 bin aileyi iftarlıklarla buluşturuyor.

575 milyon liralık nakdi destek verildi

Şahinbey Belediyesi, özellikle pandemi döneminde esnaf, usta öğreticiler, eşi korona virüsten vefat edenler ve ihtiyaç sahipleri olmak üzere toplumun her kesiminden insanlara toplam 575 milyon 449 bin TL’lik ayni ve nakdi yardım sağladı.

Ramazan destekleri sürecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlara imkanlar çerçevesinde destek olmaya devam edeceklerini belirterek, “Türkiye’nin en fazla nakdi yardım yapan belediyesi olarak bu yıl Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Vatandaşlarımızın değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak nakdi yardım desteği sağladık. Kiralarını, borçlarını, faturalını ödesin ve dilediği gibi alışveriş yapabilsinler diye 40 bin ailemize 80 milyon TL nakdi destekte bulunduk. Vatandaşlarımıza helali hoş olsun. Mübarek Ramazan ayında birlik ve beraberlik ruhunu idrak ettiğimiz şu günlerde günlük 10 bin vatandaşımıza iftar paylaşımında bulunuyoruz” dedi.

Aldığı nakdi destekle evinin ihtiyacını karşılayacağını belirten Eda Palta, “Ramazan ayı öncesi Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizi yine unutmadı. Bizlere 2 bin TL’lik nakdi yardımda bulundu. Evimin kirasını, çocuklarımın ihtiyacını ve mutfak masraflarımı karşıladım” dedi.

Nakdi destek alan Ayşe Yavuz, “Telefonumuza gelen mesaj bizleri çok sevindirdi. Ramazan ayı öncesinde çocuklarımızın yüzü güldü. Onların ihtiyaçlarını alabilecek bir imkan doğdu. Allah kendisinden razı olsun, Ramazan ayında yüzümüzü güldürdü” diye konuştu.

Çocuklarının okul ihtiyacı için verilen nakdi desteğin çok önemli olduğunu belirten Gülseren Kısa, “Telefonuma hesabıma 2 bin TL para yattığı mesajı gelince çok sevindim. Başkanımızın bizlere vermiş olduğu nakdi destekle ev kiramı ödedim. Allah başkanımızdan razı olsun” dedi.

Songül Yılmaz borçlarını ödeyeceğini belirterek, “Telefonuma gelen mesajı okuyunca çok sevindim. Eşim cezaevinde. Ramazan ayında verilen 2 bin TL’lik destek ilaç gibi oldu. Ödeyemediğim iki elektrik faturamı ödedim. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

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