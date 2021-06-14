Rafael Cemo Çetin kimdir? Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin annesi kim, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de Rafael Cemo Çetin oldu. Babası gibi sinema dünyasında bir kariyer inşa eden Rafael Cemo Çetin sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen isimlerdendi. İşte Rafael Cemo Çetin hayatı hakkında merak edilenler...

RAFAEL CEMO ÇETİN KİMDİR?

Rafael Cemo Çetin, 11 Ağustos 1992 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. Yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin'le Alman Rebekka Haas'ın oğlu olarak dünyaya gelen Rafael Cemo Çetin'in Orfeo ve Tess Sahara adında iki tane kardeşi var. kardeşleri vardır. Sinan Çetin'in ilk evliliğinden olan Rüzgar Çetin'in de kardeşidir.

Çocukluğu Almanya'da geçen Rafael Cemo Çetin eğitimini ABD'de aldı. New York'ta liseyi bitirdikten sonra SVA School of Visual Art'ta yönetmenlik okudu. New York'ta 4 yıl sinema eğitimi gördü ve oyunculuk eğitimi de aldı.

Rafael Cemo Çetin, 2002 yılında yönetmenliğini babası Sinan Çetin'in yaptığı 'Romantik' filminde müzisyen Teoman'ın çocukluğunu oynadı. Daha sonra, 2012 yılında yine Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı 'Çanakkale Çocukları' filminde oynadı.

2019 yılında 'New York in New York' filminin hem yapımcılığını yaptı hem de fotoğrafçı Dylan karakterini oynadı.

RAFAEL CEMO ÇETİN SEVGİLİSİ KİM?

Rafael Cemo Çetin'in 2019 yılından beri İlayda Eltemur ile beraber olduğu biliniyor. (Kaynak:habertürk)