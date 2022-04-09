Pütürge’deki 5,2’lik deprem çevre illerden de hissedildi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.02’de merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Deprem anında korku ve paniğe kapılan vatandaşlar kendilerine dışarıya attı. Depremi hisseden Esra Kurşun, depremi hissetmekle tedirginlik yaşadıklarını ve daha sonra kendilerini dışarıya attıkları belirterek, "Önce baya bir tedirgin olduk ama daha sonrasında hızlı bir şekilde kendimizi dışarı attık. Heyecana bağlı baya bir korku yaşadık. Bir an önce kendimizi dışarı attık” dedi.

Salih Güler, sarsıntının diğer sarsıntılardan daha şiddetli olduğunu ifade ederek, "İçerdeydik bir anda hafif sallantı oldu. Daha önceki sallantılardan biraz daha şiddetliydi. Ya Çelikhan ya da Pütürge diye düşündük. Askıda olan araç gereçler sallandı. Kendimizi dışarı attık. Şiddetin biraz büyük olduğunu fark ettik” şeklinde konuştu.

Ömer Lütfü Büker ise, "Arkadaşla birlikte oturuyorduk. Hafif bir sarsıntı oldu. Daha sonra büyük sarsıntı olunca dışarı çıktık. Korku verdi” diye konuştu.