Pusu kurularak öldürülen eski milli atlet, vurulduktan sonra yardım istemiş

Adana’da komşusu tarafından tükürük kavgası sonrası pusu kurularak öldürülen milli atletin kardeşi, “Ağabeyim vurulduktan sonra gidip yardım istiyor, ’Bana tampon yapabilir misiniz’ diyor. O şahsın gerekli cezayı almasını istiyoruz. Böyle insanların toplumda yaşaması mantıklı değil” dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 4 Temmuz’da merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan Lokman D. (33), alt kat komşusu Onur Pekyen’in (31) başına tükürünce tartışma çıktı. Komşuların kavgası, eski milli atlet baba Ahmet Pekyen’in (67) araya girmesiyle sonlandı.

Ancak bunun üzerine Lokman D., balkona perde gerip pusu kurdu ve sabah saatlerinde yürüyüşten dönen Ahmet Pekyen’e av tüfeğiyle ateş açıp öldürdü.

Silahlı saldırının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Lokman D.’yi cinayette kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Emniyete götürülen Lokman D.’nin, sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Ahmet Pekyen’in yürüyüşten dönerken eve girmeden önceki hali güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Elimiz, kolumuz bağlı”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Ahmet Pekyen’in kardeşi Yusuf Pekyen, asıl hedefin yeğeni Onur olduğunu söyledi. Pekyen, bir yıldır balkondan çöp attığı iddia edilen Lokman D. ile Pekyen ailesi arasında husumet olduğunu da belirterek, “Lokman, av tüfeği ayarlıyor ve balkona perde kurmuş kendisini kimse görmesin diye orada pusuda bekliyormuş. Asıl hedef benim yeğenimmiş. Ağabeyimi de o gün sabah binaya girerken pompalı tüfekle sıkıp öldürüyor. Şahıs şu anda cezaevinde. Elimiz, kolumuz bağlı. Üzgünüz. Bu şahsın gerekli cezayı almasını istiyoruz. Orada pusuya yatması bizi daha çok üzdü” diye konuştu.

“Gereken cezayı alsın”

Öte yandan Yusuf Pekyen, ağabeyinin vurulduktan sonra vatandaşlardan yardım istediğini de söyleyerek, “Ağabeyim vurulduktan sonra gidip yardım istiyor, ’Bana tampon yapabilir misiniz’ diyor. O şahsın gerekli cezayı almasını istiyoruz. Böyle insanların toplumda yaşaması mantıklı değil” ifadelerini kullandı.