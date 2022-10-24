PTT’den 182. müşteriye kuruluş yıl dönümü hediyesi

Elazığ’da Posta Nezareti adıyla 23 Ekim 1840 senesinde kurulan, Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer alan PTT, 182’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 182’nci müşterisine hediye takdiminde bulundu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) 182. kuruluş yıl dönümü Elazığ’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dayısı ile birlikte e-devlet şifresi işlemleri için merkez şubesine gelerek PTT’nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 182 numaralı gişe numarasını alan Fatma Cantay’a PTT Başmüdürü Ahmet Ahıskalı tarafından Milli Mücadelenin 100. yılı anısına basılan anma pulu serisi olan bir albüm hediye edildi.

PTT’nin 182’nci müşterisi olan Fatma Cantay, ’’Adana’dan geliyorum. PTT’nin de 182. kuruluş yıl dönümüymüş o da bana kısmet oldu. PTT ile işlemlerimizi e-devletten çok kolay yapıyoruz. Adana’dan gelip PTT’nin hediyelerini almak nasip oldu” dedi.

PTT Başmüdürü Ahmet Ahıskalı ise ’’1840 yılında bakanlık olarak kurulan PTT teşkilatı, an itibariyle 182. yıldönümünü kutlamak için buradayız. 182 yıldır hizmet veriyoruz. Nice yıllara’’ diye konuştu.