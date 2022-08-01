PTT işçileri iş bıraktı

Bursa’da PTT işçileri düşük maaşı taahhüt eden sözleşmeye imza atmaya mecbur bırakıldıkları ve mobbing uygulandığı gerekçesiyle toplu halde iş bırakma eylemi başlattı.

İşçiler sorunlarının çözüme ulaşacağı güne kadar iş bırakma eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

PTT’de çalışan 520 taşeron işçi, son zamanlarda yapılan mobbing ve daha düşük maaşlı sözleşmeyi imzalamaya mecbur bırakıldıkları gerekçesiyle bugün itibariyle iş bıraktı.

Taşeron PTT çalışanlarının seslerini duyurmak için Beşevler Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü önünde PTT-Sen tarafından basın açıklaması yapıldı. Sendika adına açıklamayı genel sekreter Emin Bil okudu.

PTT Sen Örgütlenme Sekreteri Emin Bil, geçmiş yıllardaki sözleşmelerde asgari ücret üzerinden yüzde 30 ila 40 üzerinden fark alırken şimdi yeni sözleşme ile ancak yüzde 10 gibi bir fark alabileceklerini söyledi.

Bil, "Yol ve yemek resmi gazetede 51 lira iken yeni sözleşmede 21 lira teklif ediliyor. Biz 21 lira ile her gün iki mahalleyi nasıl dolaşacağız. Her gün 75 gönderi bırakmamız gerekirken adreslere sabah 07.00’dan akşam 19.00’a kadar 120 gönderi bırakıyoruz. Fazla mesailerimiz ve tatil günleri, resmi bayramlarda çalışmamız göz ardı ediliyor. Anayasa’da biz meslek grubu koruma altında iken mobbing ve baskıyla kamu kurumlarına ait resmi evrakların tebligatı yaptırılıyor. Sendikal haklardan mahrumuz. İş sağlığı ve güvenlik uzmanlarının PTT A.Ş. Kontrolör görevli personel sahaya inerek çalışma şartlarını üst makamlara rapor etmesi beklentimizdir. Sesimizin duyurulması talebimizdir. Sözleşmeyi imzalamayan personelin iş akdinin sonlandırılması yetkili taşeron şirket tarafından bu konuda bize baskı yapılıyor. PTT Genel Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nı çağrımızı duymaya dertlerimizi sonlandırmaya davet ediyoruz’ dedi.