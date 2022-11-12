Protokol üyeleri tatbikata uydu, vatandaşlar izledi

Türkiye genelinde ilk kez "çök-kapan-tutun" sloganıyla yapılan deprem tatbikatı sırasında Karabük’te protokol üyeleri masaların altına saklanırken vatandaşlar onları izledi.

Düzce depreminin yıl dönümü nedeniyle Türkiye genelinde ilk kez ’çök-kapan-tutun’ sloganıyla deprem tatbikatı yapıldı. Karabük’te de alışveriş merkezinde Vali Fuat Gürel ve protokol üyelerinin katılımıyla organizasyon düzenlendi. Tatbikat öncesinde vatandaşlara anonsla uyarılar yapılırken, AFAD ekipleri tarafından da tatbikat sırasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

Saatler 18.57’yi gösterdiğinde başlayan tatbikatta protokol üyeleri masaların altına saklanırken vatandaşların onları izlemesi dikkat çekti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın vatandaşları bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla 81 ilde aynı anda gerçekleştirildiğini ve ulusal bazda yapıldığını söyledi.