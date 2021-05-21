Proje takımları Teknofest ön değerlendirmesini geçti

İnegöl Belediyesi proje takımlarının Teknofest için hazırladıkları projelerden üçü ön değerlendirme raporunu başarıyla geçti.

İnegöl Belediyesi, oluşturduğu proje takımlarıyla bir süredir devam eden Teknofest hazırlıklarını hummalı şekilde sürdürüyor. Sağladığı imkânlarla genç beyinlerin dehasını faydaya dönüştürmeyi gaye edinerek birbirinden iddialı projelerin hazırlandığı İnegöl Belediyesi Proje Takımları, Teknofest 2021 için ön başvuruları tamamladı. 7 takımla yapılan başvurularda 3 takımın projesi ön değerlendirmeyi geçerken, 4 takımın projelerinin ise değerlendirme süreci devam ediyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin Teknofest takımlarının hız kesmeden çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Gençlerin Ar-Ge ve İnovasyon odaklı faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri adına Belediye bünyesinde Elektrik ve Otomasyon Atölyesi kurduklarını hatırlatan Taban, “Atölyemize yönelik gençlerimizin yoğun ilgilisine cevap verebilmek için proje takımları oluşturmaya başladık. Şehrimizin yenilikçi bakış açısına sahip yerli ve milli teknoloji hamlesine gönül vermiş gençlerinden oluşan toplamda 7 takıma ulaştık. Takımlarımızı kısaca sıralayacak olursak; Baykoca Elektrikli Gezi Aracı, Baykoca Fezakadı Drone İle Kaçak Yapı Tespiti, Baykoca Andromeda Sağlıkta Yapay Zeka, Baykoca Akıllı Tarım Uygulamaları, Baykoca İstikbal Roket, Baykoca Satürn Drone Takımı ve Baykoca Satürn Model Uydu Takımı. Şu ânda da Teknofest hazırlıklarımız çerçevesinde 5 kategoride 7 takımımızda görevli toplam 70 gencimizle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

İnegöl Belediyesi’nin ilk kez Teknofest’e yarışmacı olarak katılacağını da vurgulayan Alper Taban, “Teknofest’in kendi takvimine göre ön başvuru sonuçları, ön değerlendirme raporu sonuçlarında sorunsuz şekilde yolumuza devam ediyoruz. Amacımız, Belediyemizin ilk kez yarışmacı olarak katılacağı Teknofest sürecinde nihai rapor sonuçlarında kabul gören takım sayımızda başarı sağlamak. Konunun farkındalık boyutunu hepsinden daha çok önemsiyoruz. Teknofest takvimine göre nihai değerlendirme raporu sonuçlarında başarılı takım sayımız az olsa da şehrimizin Ar-Ge ve İnovasyon kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarda bir ateşleme görevi göreceği inancındayız. Gençlerimiz, devam eden çalışmalarımızı duydukça bizlerle sık sık irtibata geçiyor. Süreç içerisinde görev ve sorumluluk almaya çalışıyorlar. Bizlerin bu girişime kayıtsız kalmamız düşünülemez. Projelerimiz kapsamında hayata geçireceğimiz Yeni belediye hizmet binamız ve Kent Meydanı projemize İnegöl İnovasyon Merkezi projemizi entegre ediyoruz” açıklamalarında bulundu.