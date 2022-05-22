banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
‘En Quality Teknik Direktör’ Abdullah Avcı!
‘En Quality Teknik Direktör’ Abdullah Avcı!
Erdemoğlu Holding'den Trabzon'a 150 milyon TL'lik eğitim yatırımı
Erdemoğlu Holding'den Trabzon'a 150 milyon TL'lik eğitim yatırımı
7 yıldır aynı cami kubbesine yuva yapıyor
7 yıldır aynı cami kubbesine yuva yapıyor
Adana’da narkotik operasyonu
Adana’da narkotik operasyonu

Prof. Dr. Sinan Canan: "İnsan, bu kafayla gitmeye devam ederse gezegenin kanseri olacak"

Şirketlerin ve insanların sürekli büyüme arzusu içinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sinan Canan, "Herkes büyümekle övünüyor. Şirketler büyüyen bilanço açıklamayı çok sever. Yerimiz dar arkadaş. Dünya yuvarlak ve bunun bir sınırı var. Bu dünyada büyümek için büyüyen iki biyolojik örnek var biri biziz, öbürü kanser. İnsan bu kafayla gitmeye devam ederse bu gezegenin kanseri olacak" dedi.

Haberde İnsan 22.05.2022, 12:35
Prof. Dr. Sinan Canan: "İnsan, bu kafayla gitmeye devam ederse gezegenin kanseri olacak"

Şirketlerin ve insanların sürekli büyüme arzusu içinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sinan Canan, "Herkes büyümekle övünüyor. Şirketler büyüyen bilanço açıklamayı çok sever. Yerimiz dar arkadaş. Dünya yuvarlak ve bunun bir sınırı var. Bu dünyada büyümek için büyüyen iki biyolojik örnek var biri biziz, öbürü kanser. İnsan bu kafayla gitmeye devam ederse bu gezegenin kanseri olacak" dedi.

Prof. Dr. Sinan Canan, 12. Kocaeli Kitap Fuarı’na katıldı. "Yeni Dünyanın Cesur İnsanı" isimli söyleşide vatandaşlarla bir araya gelen Canan, "İnsan topluluklarının büyüme ve kar arzusunun hastalıklı tarafı var. Bu kişisel olarak bizde de var. Ülkeler büyüme rakamları açıklıyor. Herkes büyümekle övünüyor. Şirketler büyüyen bilanço açıklamayı çok sever. Yerimiz dar arkadaş. Dünya yuvarlak ve bunun bir sınırı var. Bu dünyada büyümek için büyüyen iki biyolojik örnek var biri biziz, öbürü kanser. İnsan bu kafayla gitmeye devam ederse bu gezegenin kanseri olacak" dedi.

"Yeni dünya, boş gezen insanların sürü halinde yönetilebildiği bir yapı kurmaya çalışıyor"

Gelişen teknolojiye de değinen Canan, "Yapay zeka da ’derin öğrenme’ dediğimiz kabiliyete sahip. Siz kullandıkça sizin davranışlarınızdan öğreniyor. Sizin neyle daha çok ilgilendiğinizi zamanla ustaca tahmin edebiliyor. Size ona göre bir şeyler gösteriyor. Zaaflarıyla çok kolay manipüle edilebilir varlıklar olduğumuz bilgisi 20. yüzyılın başlarından beri var. Bireysel olarak verdiğimiz veriler önemli değil. Ne yapsınlar Uğur’un kişisel verilerini? Konu o değil. Kitlesel verileri topluyorlar. Bu yeni dünya, 3 tane basit kıstas üzerinden bu sağladığımız verileri kullanarak bizi mis gibi yönetiyor. Bu kadar yoğun bilgi akışının içinde biz küçük bir noktayı atladık. Bu kadar çok bilgiyi kaldıracak beynimiz yok. Bu kadar çok sese tahammül edemiyoruz. Herkesin konuştuğu bir ortamda, bizim gibi konuşan ve bizim dediğimizi anlayacak kişilere ufak ufak yaklaşmaya başladık. Bakteri grupları gibi gruplar oluşturmaya başladık. Kendimiz çalıyoruz, kendimiz söylüyoruz. Örneğin Twitter’da, Instagram’da kendimize benzer kişileri takip ediyoruz. Sanıyoruz ki dünya bundan ibaret. Zihnimiz yetmediği için kendi gettolarımızı oluşturup buraya hapsoluyoruz. Sistem sizi belli bir yere koyuyor. Nokta atışı yönlendiriyor. Yeni dünya, boş gezen insanların sürü halinde yönetilebildiği bir yapı kurmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 37 57
9. Sivasspor 38 54
10. Kasımpaşa 38 53
11. Adana Demirspor 37 52
12. Galatasaray 38 52
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 37 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
21°
açık