Prof. Dr. Sinan Canan: "İnsan, bu kafayla gitmeye devam ederse gezegenin kanseri olacak"

Şirketlerin ve insanların sürekli büyüme arzusu içinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sinan Canan, "Herkes büyümekle övünüyor. Şirketler büyüyen bilanço açıklamayı çok sever. Yerimiz dar arkadaş. Dünya yuvarlak ve bunun bir sınırı var. Bu dünyada büyümek için büyüyen iki biyolojik örnek var biri biziz, öbürü kanser. İnsan bu kafayla gitmeye devam ederse bu gezegenin kanseri olacak" dedi.

Prof. Dr. Sinan Canan, 12. Kocaeli Kitap Fuarı’na katıldı. "Yeni Dünyanın Cesur İnsanı" isimli söyleşide vatandaşlarla bir araya gelen Canan, "İnsan topluluklarının büyüme ve kar arzusunun hastalıklı tarafı var. Bu kişisel olarak bizde de var. Ülkeler büyüme rakamları açıklıyor. Herkes büyümekle övünüyor. Şirketler büyüyen bilanço açıklamayı çok sever. Yerimiz dar arkadaş. Dünya yuvarlak ve bunun bir sınırı var. Bu dünyada büyümek için büyüyen iki biyolojik örnek var biri biziz, öbürü kanser. İnsan bu kafayla gitmeye devam ederse bu gezegenin kanseri olacak" dedi.

"Yeni dünya, boş gezen insanların sürü halinde yönetilebildiği bir yapı kurmaya çalışıyor"

Gelişen teknolojiye de değinen Canan, "Yapay zeka da ’derin öğrenme’ dediğimiz kabiliyete sahip. Siz kullandıkça sizin davranışlarınızdan öğreniyor. Sizin neyle daha çok ilgilendiğinizi zamanla ustaca tahmin edebiliyor. Size ona göre bir şeyler gösteriyor. Zaaflarıyla çok kolay manipüle edilebilir varlıklar olduğumuz bilgisi 20. yüzyılın başlarından beri var. Bireysel olarak verdiğimiz veriler önemli değil. Ne yapsınlar Uğur’un kişisel verilerini? Konu o değil. Kitlesel verileri topluyorlar. Bu yeni dünya, 3 tane basit kıstas üzerinden bu sağladığımız verileri kullanarak bizi mis gibi yönetiyor. Bu kadar yoğun bilgi akışının içinde biz küçük bir noktayı atladık. Bu kadar çok bilgiyi kaldıracak beynimiz yok. Bu kadar çok sese tahammül edemiyoruz. Herkesin konuştuğu bir ortamda, bizim gibi konuşan ve bizim dediğimizi anlayacak kişilere ufak ufak yaklaşmaya başladık. Bakteri grupları gibi gruplar oluşturmaya başladık. Kendimiz çalıyoruz, kendimiz söylüyoruz. Örneğin Twitter’da, Instagram’da kendimize benzer kişileri takip ediyoruz. Sanıyoruz ki dünya bundan ibaret. Zihnimiz yetmediği için kendi gettolarımızı oluşturup buraya hapsoluyoruz. Sistem sizi belli bir yere koyuyor. Nokta atışı yönlendiriyor. Yeni dünya, boş gezen insanların sürü halinde yönetilebildiği bir yapı kurmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.