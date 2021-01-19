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Prof. Dr. Nur Vergin yaşamını yitirdi
Evinde ölü bulunan 80 yaşındaki Prof. Dr. Nur Vergin'in ölümünde şüpheli bir durum olmadığı belirtildi.
Haberde İnsan 19.01.2021, 09:16 19.01.2021, 09:19
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Prof. Dr. Nur Vergin İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde ölü bulundu.
Vergin'in komşuları 80 yaşındaki Vergin’den 2 gündür bilgi alamayınca polise bilgi verdi.
Alzheimer hastası olduğu belirtilen Vergin'in adresine saat 17:00 sıralarında giden ekipler, kapıyı çaldı. Açan kimse olmayınca çilingir çağrıldı.
İçeriye giren ekipler, Prof. Nur Vergin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan ön incelemede sosyolog Vergin’in ölümünde şüpheli bir durum olmadığı belirtildi.
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