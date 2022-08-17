Prof. Dr. Arslan: "Marmara depreminin ardından Türkiye yeni bir döneme girdi denilebilir"

Gazi Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, "Marmara depreminin ardından Türkiye yeni bir döneme girdi denilebilir" dedi.

Gazi Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, 17 Ağustos Marmara depreminin 23’üncü yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, yaşanan her büyük depremde körfez depreminin insanların hafızalarında tekrar canlandığını belirterek, “Türkiye’nin deprem gerçeğini yeniden hatırladık o tarihte ve bugün biraz da olsa ders aldığımızı düşündüğüm o depremin 23’üncü yıl dönümü. Geçen zaman içerisinde bölgede yaralar sarılmaya çalışılsa da depremin insanların hafızalarında bıraktığı derin izler hala tazeliğini koruyor. Marmara depreminin ardından Türkiye yeni bir döneme girdi denilebilir. Daha önceden de Türkiye’de çok şiddetli depremler olmuştu. Bu depremin diğer depremlerden farkı, kitle iletişim araçları sayesinde canlı yayın ile tüm vatandaşlarımız acı gerçeği daha etkili bir şekilde gördü ve kısmen yaşadı. Depremin olacağı muhakkak ancak kayıpları önlemek alacağımız tedbirlerle elimizde” diye konuştu.