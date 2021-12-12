Prof. Dr. Ali Erbaş: “Kıraat ilmi okumuş olmak, büyük camilerde baş imamlık için gerekli olan şartlardan bir tanesi”

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kıraat eğitimlerini tamamlayan hafızların icazet törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Yüz binlerce, milyonlarca hafızlarımız Kur’an-ı Kerim’i çeşitli yönleri ile bizlere kadar getirdiler. İnşallah kıyamete kadar da devam edecektir Kur’an hazinesi” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Akyazı’da bulunan Darul Kurra Camisi’nde, merhum Kurra Hüseyin Harputoğlu’nun son mezunları 18 hafızın “Aşere, Takrib, Tayyibe İcazet Merasimi”ne katıldı. Akyazı İlçe Müftülüğü ve Kıraat Eğitim Derneği tarafından düzenlenen programa katılan Erbaş, kıraat ilminin, Kur’an-ı Kerim’in zengin manalarının bütün insanlığa anlatılması hususunda önemli yeri olduğunu ifade etti. Erbaş, ülkenin birçok noktasında “Aşere, Takrib, Tayyibe” derslerinin sürdürüldüğünü de belirtti.

"Kıyamete kadar devam edecektir Kur’an hazinesi"

Kur’an konusunda yapılan faaliyetlerin en hayırlı faaliyetler olduğunu aktaran Ali Erbaş, “Onlarca, yüzlerce kıraat alimi hocalarımız büyük emek verdiler. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Onların mirasını bugün biz emanet olarak taşıyoruz. Şimdiki hocalarımız okutuyorlar, okuyorlar. Bugün de burada Akyazı’mızın bu güzel camiinde ilmi kıraati tamamlamış olan kardeşlerimizin merasimindeyiz. Merasimlerin en güzeli, en hayırlısı Kur’an konusunda yapılan her türlü faaliyet en hayırlı faaliyettir. Allah Resulü (s.a.v.) efendimiz bu hadisi şerifi ile zaten bu merasimin ne kadar hayırlı olduğunu ifade bulunmuş; ‘Sizin en hayırlınız, Kur’an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.’ Kur’an-ı Kerim bize Allah Resulü (s.a.v.) efendimizin sünneti ile intikal etti. Dolayısı ile o günden bu zamana yüz binlerce, milyonlarca hafızlarımız Kur’an-ı Kerim’i çeşitli yönleri ile bizlere kadar getirdiler. İnşallah kıyamete kadar da devam edecektir Kur’an hazinesi” dedi.

"Önem verdiğimiz ve üzerine titrediğimiz bir ilimdir"

Sabır isteyen bir ilim olduğuna da değinen Erbaş, “Mezunlarımız, büyük camilerimiz yani A grubu dediğimiz; Ayasofya, Sultanahmet, Fatih Camii gibi camilerde baş imamlık için gerekli olan şartlardan birisidir kıraat ilmi okumuş olmak. Kıraat ilmi okumayan baş imam olamıyor, işte bu kıraat ilminin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Cenab-ı Hak kardeşlerimize yardım eylesin, bu öğrenmiş oldukları kıraati, ilmi başkalarına da öğretmeyi nasip eylesin inşallah. Bu bizim çok önem verdiğimiz, üzerine titrediğimiz bir ilimdir. Cenab-ı Hak hayırlı, bereketli eylesin. Kardeşlerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Çünkü bu ilmin hocalığı da sabır ister. Sabır isteyen bir ilimdir, ‘Aşere, Takrib, Tayyibe’ ilmi sabır ister” diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından 18 hafıza icazetlerinin takdim edildiği programa, vatandaşlar ve Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş de katılım gösterdi.