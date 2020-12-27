Prof. Dr. Ahmet Acar hayatını kaybetti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar’ın vefat haberi üniversitenin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Açıklamada, “Üniversitemizin gelişmesinde çok değerli katkıları olan, 2008 ve 2016 yılları arasında ODTÜ Rektörü olarak görev yapmış kıymetli hocamız Prof. Dr. Ahmet Acar'ı kaybettik. Vefat eden değerli hocamıza rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.