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Prof. Dr. Ahmet Acar hayatını kaybetti
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, 71 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Acar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtildi.
Haberde İnsan 27.12.2020, 23:15
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar’ın vefat haberi üniversitenin sosyal medya hesabından duyuruldu.
Açıklamada, “Üniversitemizin gelişmesinde çok değerli katkıları olan, 2008 ve 2016 yılları arasında ODTÜ Rektörü olarak görev yapmış kıymetli hocamız Prof. Dr. Ahmet Acar'ı kaybettik. Vefat eden değerli hocamıza rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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