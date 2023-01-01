Posof’ta yeni yıl deve oyunuyla karşılandı

Ardahan’ın Posof ilçesinde geleneksel olarak yapılan yılbaşını karşılama bu yıl da deve oyunuyla yapıldı.

Gençler tarafından düzenlenen gösterilerde üç kişi tarafından deve hörgücü şeklindeki kalıbın altına girilerek deve gibi yürütülürken, davul zurna eşliğinde oyunlar oynanarak sokaklarda gezilip seyre çıkanlardan bazıları alınıp devenin üstüne bindirilerek bahşiş alınıyor. Alınan bahşişler programı yapanlar arasında paylaştırılıyor.

Bir geleneği yaşatmak adına deve oyunu yaptıklarını söyleyen gençler vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını dile getirdiler.