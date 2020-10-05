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Posof yılın ilk kar yağışı ile beyaza büründü

ARDAHAN’IN POSOF İLÇESİNE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI. SICAK HAVANIN ETKİLİ OLMASINA RAĞMEN GECE BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞMUR YÜKSEK KESİMLERDE KAR ŞEKLİNDE ETKİLİ OLDU.

Haberde İnsan 05.10.2020, 16:06
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Posof yılın ilk kar yağışı ile beyaza büründü

Ardahan’ın Posof ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Sıcak havanın etkili olmasına rağmen gece başlayan sağanak yağmur yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu.

Posof vadisi yeşilliğini korurken yüksek yerler beyaza büründü. 2 bin 550 Rakımlı Ulgar dağı, 3 bin 200 rakımlı Arsiyan dağı ve Urema yaylasıyla Acaristan sınırındaki Şahana tepesi de kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

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