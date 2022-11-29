Poşeti koklayıp grafitiye yumruk savurdu

Eskişehir’de elindeki poşeti koklayıp duvardaki graffitiye yumruklar savuran genç, çevresindeki insanları hem güldürdü, hem de korkuttu.

Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak’ta trajikomik bir olay yaşandı. Elindeki torbayı sık sık burnuna götüren şahıs, sokak müzisyenin çaldığı ritimler eşliğinde duvardaki graffiti resmine doğru yumruk savurdu. Adeta grafiti ile kavga eden şahıs, çevredekileri güldürürken, bir yandan da korkuttu. Vatandaşların ilgi odağı haline gelen gencin ilginç davranışlarının sebebinin poşetten kokladığı madde olduğu tahmin edildi. İlginç hareketler sergileyen genç, şans eseri kimseye zarar vermeden olay yerinden uzaklaştı.