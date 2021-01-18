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Poşet ve tepsiyle kayak keyfi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki çocuklar temin ettikleri poşet, tepsi ve tahtalarla doyasıya kaydı.
Haberde İnsan 18.01.2021, 09:20
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki çocuklar temin ettikleri poşet, tepsi ve tahtalarla doyasıya kaydı.
İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çocuklar ise bunu fırsata çevirdi. Pandemiden dolayı sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, 13.00-16.00 saatleri arasında ailelerinin gözetiminde dışarıda oyunlar oynayarak zaman geçiriyor. Karın yoğunluğunu fırsat bilen çocuklar, evlerinin önündeki yokuşlarda poşet, tepsi ve tahtalarla gönüllerince kayma keyfini yaşadı.Belli saatlerde dışarı çıktıklarını dile getiren çocuklar, “Karın çok olmasını fırsat bilerek arkadaşlarla birlikte temin ettiğimiz poşet, tepsi ve tahtalarla kayarak güzel vakit geçiriyoruz. Derslerimiz başladığı anda da bizler eve geçip uzaktan eğitim yapıyoruz” dedi.
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