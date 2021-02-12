Polislerden Fethiye teyzeye doğum günü sürprizi

İstanbul’da yaşayan Gülbahar Dandan, Amasya’daki annesine doğum günü sürprizi yapmak için polislerden yardım istedi. Kapısını çalan polislerin elindeki pastayla karşılaşan 71 yaşındaki Fethiye Boğa, önce şaşırdı sonra mutluluk gözyaşları döktü.

Hacılar Meydanı Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan annesinin yüzünün güldüğü o anları görüntülü aramayla izleyen Gülbahar Dandan, polislere minnettar olduğunu söyledi.

Yaşlı kadın ise kendisine türkü okuyan kızına ve polislere sürprizleri için teşekkür etti.