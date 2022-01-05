Polislerden Eren’e anlamlı ziyaret

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polisleri çok seven ve kendilerini ziyaret etmesini isteyen 15 yaşındaki konuşma engelli Eren Cinsoy’un isteğini yerine getiren çocuğu evinden ziyaret etti. Küçük Eren polislere pasta keserken, polislerde çocuğu çeşitli hediyeler taktim etti.

Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde ikamet eden 15 yaşındaki konuşma engelli Eren Cinsoy’un ailesi polislere karşı büyük ilgi duyan ve polisleri çok seven oğullarını polislerin ziyaret etmesini isteyerek CİMER’e yazı yazdı. Cinsoy ailesinin bu talebine Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından cevap geldi ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, Eren Cinsoy’u bugün evinde ziyaret ettiler. Eren Cinsoy evinin önünde kendisini ziyaret eden polislere üzerine "Hoş geldiniz çok sevdiklerim" yazılı pasta kesti.

Canik Özel Eğitim Uygulama 8. Sınıf Öğrencisi Eren Cinsoy polisleri görünce mutluluğu gözlerinden okundu. Polis memurları kendilerine pasta kesen Eren’e polis şapkası, polis oyuncak ve çeşitli hediyeler taktim etti. Polis motosikletini de inceleyin siren çalan Eren’i annesi Şengül Cinsoy Samsun Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti. Anne Cinsoy, "Oğlumu kırmadıkları için polis ekiplerine teşekkür ederim. Oğlumu memnun ettiler. Çok sevindim" dedi.

Eren Cinsoy’un dayısı Necdet Civelek ise, "Dayısı olarak bende bu ziyaretten çok memnun kaldım. Polis ekiplerimiz Eren’i kırmadı. Eren’i bu ziyaretinden dolayı bütün emniyet teşkilatına çok teşekkür ederim" diye konuştu.