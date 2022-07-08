Polisin tur otobüslerinde bilgilendirme çabası rehbere takıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince ‘yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması’ çerçevesinde broşür dağıtılırken, transfer otobüslerinde rehber bulunmaması dikkat çekti. Transfer otobüsü şoförü, trafik polisinin “Turistlerle nasıl anlaşıyorsunuz?” sorusuna “Cep telefonu aracılığıyla” şeklinde yanıt verdi.

Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından ‘yayalar için 5 adımda güvenli trafik’ uygulaması gerçekleştirildi. Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Ilıca mevkiindeki uygulama çerçevesinde durdurulan araçların sürücülerine ve yolculara bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Uygulamada durdurulan transfer araçlarında turistlere yönelik yapılan bilgilendirme ve broşür dağıtımı sırasında araçların çoğunda rehber bulunmaması sıkıntı yaşanmasına neden oldu. Transfer otobüsü şoförlerinden biri, trafik polisinin “Turistlerle nasıl anlaşıyorsunuz?” sorusuna “Cep telefonu aracılığıyla” cevabını verdi. Uygulamada durdurulan araçlardaki şoför ve yolcular, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması’ konusunda bilgilendirilirken, hazırlanan broşürler dağıtıldı. Görevliler, bölgede trafik akışının turizmle birlikte yoğunlaştığını, buna Kurban Bayramı trafiğinin de eklenmesiyle yoğunluğun iyice arttığına dikkat çekerek, araç sürücülerinden kurallara uymalarını ve dikkatli olmalarını istediler.