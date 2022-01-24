Polis, yaşlı çiftin ihtiyaçlarını karşılayarak yolunu temizledi

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı çiftin mutfak ihtiyaçlarını gideren polis ekipleri, ayrıca evin önünde ve damındaki karı temizledi.

Yakın akrabaları İstanbul’da yaşayan yaşlı çiftin yardımına polisler yetişti. Gerger’in Keleşan Mahallesi’nde yaşayan Ahmet (86) ve İmmihan Öztekin (81) çifti kar kalınlığının 1 metreye ulaşmasından dolayı mutfak ihtiyaçlarını gideremedi.

Komşuları polisi arayarak yaşlı çift için yardım talebinde bulundu. Yaşlı çiftin evini ziyaret eden polis ekipleri, ihtiyacı olan eşyaları alarak yaşlı çifte teslim etti. Yaşlı çiftin damındaki karı küreyen polisler, ayrıca evin girişini de kürekle açtı.

Türkçe bilmeyen yaşlı çift ile Kürtçe konuşan polis memurları, başka bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Polisler belediyeye bilgi verdiklerini, ihtiyaç olması halinde yeniden gelebileceklerini söyledi.