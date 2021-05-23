Polis sirenini duyunca arkalarına bile bakmadan kaçtılar

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında basket sahasına çıkarak oyun oynayan çocuklar, polisin siren seslerini duyunca kaçmaya başladı. O anlar ise vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup çocuk, basketbol sahasına çıkarak oyun oynamaya başladı. Bu esnada bölgeye gelen polis ekibinin sirenlerini duyan çocuklar, sahadan arkalarına bile bakmadan kaçtı. O anlar ise evinin balkonunda oturan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; basketbol sahasında oyun oynarken, siren sesini duyan çocukların kaçıştıkları anlar yer aldı.