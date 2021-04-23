banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Akdeniz'de tekne faciası en az 100 can kaybı var
Akdeniz'de tekne faciası en az 100 can kaybı var
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş hastaneye kaldırıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş hastaneye kaldırıldı

Polis sahurda davul çaldı

Şanlıurfa’da sahur vakti kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Devriye atan resmi polis ekibi, yolda karşılaştıkları ramazan davulcusunun elindeki davulu alıp sokak ortasında çalmaya başladı.

Haberde İnsan 23.04.2021, 01:49
2
Polis sahurda davul çaldı

Şanlıurfa’da sahur vakti kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Devriye atan resmi polis ekibi, yolda karşılaştıkları ramazan davulcusunun elindeki davulu alıp sokak ortasında çalmaya başladı.

Şanlıurfa’da sahur vakti kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Gece devriyesi atan resmi polis ekipleri, yolda karşılaştıkları bir ramazan davulcusunu durdurdu. Davulcunun elindeki davulu alan polislerden biri sokak ortasında çalmaya başladı. Sokak ortasındaki renkli görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde polis memurunun profesyonel bir davulcu gibi çaldığı gözlendi.
banner478
Yorumlar (0)
16°
açık