Polis memuruna hüzünlü veda

Tekirdağ’da kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Ediz Akgün için tören düzenlendi.

Uzun zamandır Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Büro Amirliği’nde görevli Ediz Akgün (52), rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Akgün için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tevfik Algan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Tekirdağ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bozboyacı, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak, siyasi parti temsilcileri, STK başkan ve temsilcileri, Akgün ailesinin yakınları, polis meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından Akgün’ün cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Balıkesir’e gönderildi.