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Polis kadın sürücülere karanfil dağıttı
Adana’da polis trafikte durdurduğu kadın sürücülere, Kadınlar Günü’nü kutlayıp karanfil dağıttı.
Haberde İnsan 08.03.2022, 09:45
Adana’da polis trafikte durdurduğu kadın sürücülere, Kadınlar Günü’nü kutlayıp karanfil dağıttı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı’nda durdurulan kadın sürücülerin ve araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı. Uygulama için durdurulduklarını zanneden kadın sürücüler, kendilerini karanfillerle karşılayan polisleri görünce şaşkınlık yaşadı. Polisin karanfil verdiği kadınlar, kendilerini unutmadıkları için polislere teşekkür etti.
Ayrıca Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, makamında ağırladığı kadın polislere karanfil verdi. Kadın polisler için emniyet müdürlüğü yemekhanesinde kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi.