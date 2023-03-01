Polis ekiplerinden depremzede Miraç’a doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş’ta evleri yıkılınca ailesiyle birlikte Gazipaşa’da KYK Yurdu’na yerleştirilen Miraç Boru’ya (6) Gazipaşa polisi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Miraç Boru ve ailesi Gazipaşa’ya gelerek 120 depremzedenin daha konaklama yaptığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu’na yerleştirildi. Doğum günü olan Miraç’ın yeni yaşı da burada kutlandı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler koordinesinde yapılan kutlamaya Miraç’ın ailesi ile diğer afetzede çocuklar da katıldı. Yurt yemekhanesini balonlarla süsleyen Gazipaşa polisi ardından pastanın mumlarını söndürmesini için minik Miraç’a alkış tuttu. Ailesi ve yeni arkadaşlarıyla birlikte 6. yaş gününde dev pastanın mumlarını üfleyen Miraç, doğum günü sürprizi ve hediyeler için çok sevindiğini söyleyerek polislere teşekkür etti.