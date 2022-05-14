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Polis bu kez onlar için görev başına geçti

Kastamonu’da özel eğitim merkezinde Engelliler Haftası’nda düzenlenen etkinlikte polis ekipleri, özel bireyleri unutulmaz bir gün yaşattı.

Haberde İnsan 14.05.2022, 13:06
Polis bu kez onlar için görev başına geçti

Kastamonu’da özel eğitim merkezinde Engelliler Haftası’nda düzenlenen etkinlikte polis ekipleri, özel bireyleri unutulmaz bir gün yaşattı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve KRONOSPAN Orman Ürünleri A.Ş. koordinesinde hayata geçirilen "Hayata Renk Verelim 2022" projesi çerçevesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören özel bireyler için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler için özel olarak şişme oyun parkı kuruldu. Özel bireyler eğitmenleri eşliğinde gönüllerince oyun parkında eğlendi. Etkinlikte palyaçolar tarafından çocukların yüzleri boyandı. Yemek, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarının olduğu etkinlikte, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Murat Güven ve KRONOSPAN Orman Ürünleri A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Umut Yılmaz, özel bireylerle pasta kesti. Etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

"Çocuğum burada sosyalleşti"

Etkinliğe katılan özel bireylerin anneleri de büyük mutluluk yaşadı. Otizmli birey annesi Feride Işık, çocuğunun yapılan etkinlikte sosyalleştiğini vurgulayarak, "Çocuğum burada sosyalleşti. Daha önce bu tür aktivitelerde bulunamıyorduk, evden çıkamıyorduk. Bugün yapılan etkinlik çok güzel bir aktiviteydi. Değişik ve güzel etkinlikler var. Çocuğum yükseklik korkusunu yendi. Güzel vakit geçirdik" dedi.

"Özel bireylere destek olabilirsek mutlu oluruz"

Etkinlikte konuşan KRONOSPAN Orman Ürünleri A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Umut Yılmaz ise, "Bugün burada 2022 yılında Toplum Destekli Polisimiz ile yaptığımız proje çerçevesinde özel ve engelli bireylere verdiğimiz değere de bir virgül koymak adına Engelliler Haftası’nda engelliler özel eğitim ve uygulama okulunda burada onlara bir piknik havası yaşatmak istedik. Onlara kendi hazırladığımız hediyelerden verdik hem de kendilerini açık havada öğretmenleri ve aileleriyle eğlenip mutlu olabilecekleri pamuk şeker ve mısır ikram ettik. Hoplayıp zıplayabilecekleri bir etkinlik düzenlemek istedik. Burada bu projede İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ve Emniyet Teşkilatının değerli personeli ile birlikte hepimiz birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu tarz projelerde birlikte hareket edip hem ihtiyaç sahiplerine hem de özel öğrencilerimize bir nebze destek olabilirsek kendimizi mutlu hissediyoruz" diye konuştu.

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