Polatlı Belediyesi ‘Ramazan Paylaşmaktır’ parolasıyla gıda paketi dağıtımlarını sürdürüyor

Polatlı Belediyesi Ramazan Ayı’nda ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla gıda paketi, günlük sıcak yemek ve hilal kart yardımlarına devam ediyor. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın desteği ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine teslim ediliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan ve Polatlı Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışması ile İçişleri Bakanlığı sistemi üzerinden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler; yıl boyunca olduğu gibi Ramazan Ayı’nda da Hilal Kart, gıda paketi ve günlük sıcak yemek yardımlarından yararlanıyor.

Binlerce aileye ramazan ayı boyunca yardım ulaştırılacak

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan gıda paketleri Polatlı Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla tüm mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor. Her ay yüzlerce vatandaşa Hilal Kart Projesi aracılığıyla destekte bulunan ve kurduğu Gönül Sofrası’nda her gün binlerce vatandaşı ağırlayan Polatlı Belediyesi; sosyal belediyecilik anlayışı Ramazan Ayı boyunca binlerce ihtiyaç sahibine daha yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Başkan Yıldızkaya; “Kimseyi aç ve açıkta bırakmamak için çalışıyoruz”

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya Ramazan Ayı dolayısıyla şehrin dört bir yanında devam eden yardımlara ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada; “İhtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak için yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz günlük sıcak yemek, gıda paketi ve hilal kart yardımlarımıza mübarek Ramazan Ayı’nın gelmesi ile birlikte hız kazandırdık. Ekiplerimiz günün ilk saatlerinden başlayarak yardımlarımızı kıymetli hemşehrilerimize ulaştırıyor. Gıda paketlerimiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşuyor. Hilal Kart projesi aracılığı ile her ay yüzlerce ailemize yardım etmeye devam ediyoruz. Belediyemiz karşısında kurduğumuz Gönül Soframızda her gün binlerce hemşehrilerimizin sofralarına katkıda bulunuyoruz. Tüm bu yardımlarımız aracılığı ile içerisinde bulunduğumuz zor günlere rağmen kıymetli hemşehrilerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi tek bir ailemizi aç ve açıkta bırakmamak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz” cümlelerine yer verdi.